Salvo al contrattacco su Elisa e gli altri tre highlander: notte movimentata

Salvo non ci sta: nella notte l’ex gieffino passa al contrattacco su Elisa De Panicis e sugli altri tre ‘highlander’ della Casa. Cosa è accaduto

Salvo Veneziano, dopo essere stato squalificato dal GF Vip 4 e aver fatto pubblica ammenda a più riprese, passa al contrattacco. Ieri, nella trasmissione ‘Live – Non è la d’Urso’, ha avuto un confronto con Elisa De Panicis, proprio l’ex gieffina alla quale rivolse le frasi che gli sono costate l’eliminazione dal reality. Anche in questa occasione il siciliano non ha mancato di porgere le sue scuse. Eppure qualcosa gli è andato di traverso. Cosa? Il fatto che la modella e influencer abbia nuovamente sottolineato che ciò che è accaduto la metterebbe in cattiva luce nei confronti di suo padre 70enne. Veneziano, inoltre, ha ripostato tra le sue Stories Instagram un messaggio di un utente che ha il sapore di una stilettata verso gli altri 3 ‘higlander’ che sono entrati nella Casa assieme a lui.

Salvo e le polemiche post GF Vip

Salvo, dopo essere stato ‘processato’ al GF Vip (con tanto di polemica al seguito. Pure Signorini, per ‘contrappasso’, è stato criticato. Particolarmente duro l’intervento di Paola Barale su di lui), cerca di rialzare la testa. E a proposito di Elisa e del polverone levatosi, nella notte, tra le sue Stories Instagram è apparso questo post: “‘Mi preoccupa di cosa pensa mio padre…’ dice Elisa De Panicis. Ps Ringrazia che è anziano e non ha Instagram e secondo me avrebbe dovuto tirarti più ciabatte dietro, come faceva mia madre”. Il messaggio si riferisce alle foto social in cui la modella si mostra ‘ardita’. Ma non è finita qui. C’è spazio anche per una stoccata per Patrick, Sergio e Pasquale.

“I tuoi compagni del tugurio uno più falso dell’altro…”

Nel momento in cui è scoppiato il caso Veneziano, gli altri 3 ‘highlander’ hanno cercato subito di mettersi al riparo, giustificandosi e dicendo che avevano più volte cercato di placare alcune espressioni verbali del loro compagno di viaggio, senza riuscirci. Diversi gli utenti che hanno visto in ciò una sorta di scarica barile. Anche Salvo pare pensarla in questo modo. Almeno è ciò che si evince dalla Stories di un suo seguace social che ha ripostato nelle scorse ore: “I tuoi compagni del tugurio uno più falso dell’altro…” Il messaggio poi prosegue con una presa di posizione contro la De Panicis.