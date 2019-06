Salvini guarda il Grande Fratello: il messaggio dopo la vittoria di Martina

Matteo Salvini su Twitter commenta l’ultima puntata del Grande Fratello 16

Nonostante i numerosi impegni politici, Matteo Salvini non si è perso l’ultima puntata del Grande Fratello 16. E il Ministro dell’Interno ha voluto condividere un post su Twitter subito dopo la vittoria di Martina Nasoni, la giovane conosciuta come la Ragazza con il cuore di latta. Salvini ha paragonato il reality show condotto da Barbara d’Urso al campionato di calcio: ovvero un programma del quale è difficile farne a meno per mesi e mesi. “E anche quest’anno è andata! Il Grande Fratello come la Serie A: come si può stare senza per tutti questi mesi?? Dai, un sorriso allunga la vita”, ha scritto Salvini, condividendo uno scatto della vincitrice della sedicesima edizione.

Matteo Salvini e il Grande Fratello 16: i precedenti

Non è la prima volta che Salvini dichiara pubblicamente di guardare il Grande Fratello 16. Già lo scorso aprile Matteo aveva rivelato su Instagram di seguire con attenzione le vicende della Casa più spiata d’Italia. Un post che aveva scatenato le polemiche, visto che era stato pubblicato lo stesso giorno dell’incendio a Notre-Dame. Una polemica alla quale il diretto interessato ha replicato con noncuranza e disinteresse.

Martina Nasoni ha vinto il Grande Fratello 16

Come già anticipato, il Grande Fratello 16 è stato vinto da Martina Nasoni, la tatuatrice con problemi al cuore fin da bambina. La ragazza, che in passato ha partecipato pure a Miss Italia, è riuscita ad avere la meglio su Enrico Contarin, Gianmarco Onestini, Daniele Dal Moro e Gennaro Lillio.