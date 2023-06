Salvatore Aranzulla papà: le prime foto con il bebè

Lieto evento per Salvatore Aranzulla. Il noto blogger e divulgatore informatico è diventato papà per la prima volta e ha comunicato la notizia ai followers tramite un post sul suo profilo di Instagram. La tenera immagine condivisa dal neo papà lo ritrae mentre tiene in braccio il bebè di cui al momento non si conosce né sesso e né nome.

Il post del neo papà

“Se prima eravamo in due ora siamo in tre.” Questa la semplice ma incisiva frase che Salvatore Aranzulla ha voluto scrivere a corredo della fotografia che lo ritrae insieme al bebè. La notizia della gravidanza non era mai stata comunicata e per questo motivo l’annuncio della nascita ha colto i fans di sorpresa. Della compagna e neo mamma non si sa quasi nulla dal momento che Aranzulla è noto per essere molto riservato sulle questioni che riguardano la sua vita privata. A riprova di ciò le migliaia di messaggi che i suoi followers gli hanno dedicato negli anni chiedendo a gran voce una fotografia che lo ritrasse in compagnia della sua dolce metà. Detto, fatto: ironicamente il blogger e imprenditore aveva postato una immagine che ritraeva la sua ombra e quella della sua compagna riflesse sul pavimento scrivendo: “In tanti ci avete chiesto una foto insieme. Eccola.”

La compagna Sabrina

Della neo mamma sappiamo davvero poco. A quanto pare Sabrina è nata nel 1990 esattamente come il compagno. Aranzulla aveva sviscerato qualche dettaglio sulla compagna e come si erano conosciuti l’anno scorso durante un’intervista. A quanto pare i due si sono visti per la prima volta nel lontano 2018 per merito di una collaboratrice di Aranzulla di nome Irene: “Sabrina stava attaccata al cellulare. Da quello di Irene le ho scritto: ‘Basta chattare!’ E le ho lasciato il mio numero. Al primo appuntamento ci siamo trovati estremamente antipatici. Lei lavora in banca, è una concreta: diceva che l’economia digitale è inconsistente, che non capiva come potesse generare valore. A me, capito?” aveva affermato l’imprenditore.

Il primo incontro quindi non fu dei migliori ma qualcosa li spinse a rivedersi: “Dopo qualche tempo ci siamo risentiti, e chi sa perché ci abbiamo voluto riprovare. Scattò qualcosa. Non ci siamo più lasciati”. “Io senza di lui sarei sregolata e persa” aveva confidato Sabrina durante un’intervista rilasciata al Corriere della sera. La donna è anche un’appassionata di tecnologia, nonostante non abbia nemmeno un profilo Instagram.

Chi è Salvatore Aranzulla

Impossibile non conoscere questo nome e soprattutto è impossibile che qualcuno non si sia mai imbattuto nel suo blog cercando la risposta a qualsiasi tipologia di problema. Più complesso è invece sapere alcuni dettagli della sua vita privata. Salvatore Aranzulla attualmente vive in una casa su due livelli nel quartiere più in di Milano ma le sue origini sono siciliane. Il blogger infatti è nato il 24 febbraio del 1990 a Mirabella Imbaccari, un piccolo paesino della provincia di Catania. La sua grande passione per i computer si è sviluppata quando era solo un ragazzino e a soli 11 anni ha convinto i genitori ad acquistargli il suo primo computer. L’anno dopo ha iniziato a scoprire alcune falle all’interno di Google, Microsoft e non solo e da lì è iniziata ufficialmente la sua carriera di blogger informatico. Qualche anno più tardi ha iniziato a curare un blog personale nel quale dispensava consigli tecnici sui più comuni problemi informatici e poi, dopo il diploma, si è laureato in Economia alla Bocconi. Il resto è storia.