Salta Barbara D’Urso a Ballando con le Stelle, colpo di scena: i motivi e chi sostituirà Lucarelli

Nell’attesa del tre ottobre, giorno in cui Ballando con le Stelle tornerà in onda nel sabato sera di Rai 1, si susseguono i colpi di scena per quanto riguarda il cast. Sul lato concorrenti è tutto fatto. Nelle scorse ore è stata annunciata la tredicesima e ultima vip che scenderà in pista, vale a dire Ornella Muti. Un colpaccio ‘last minute’ di Milly Carlucci. Sul versante giuria, invece, non sono ancora state svelate tutte le carte, anche se fino a pochi minuti fa sembrava scontato che Barbara D’Urso fosse stata ingaggiata per sostituire Selvaggia Lucarelli. Ed è qui che arriva il fulmine a ciel sereno lanciato da Gabriele Parpiglia nella sua newsletter. Secondo le informazioni in possesso del giornalista, la conduttrice campana non farà parte dei giurati.

Ballando con le Stelle, Parpiglia non ha dubbi: “Barbara D’Urso non sarà in giuria”

Sono settimane che innumerevoli testate affermano che D’Urso sia entrata a far parte della giuria di Ballando con le Stelle. Addirittura Guillermo Mariotto e Ivan Zazzaroni, entrambi riconfermati tra i giurati dello show insieme alla presidente Carolyn Smith, hanno lasciato intendere in alcune interviste recenti che ‘Barbarella’ avrebbe sostituito Selvaggia Lucarelli. Parpiglia, oggi, ha invece smentito la voce. “La verità, che non può essere smentita, ve la raccontiamo in esclusiva adesso“, ha scritto il giornalista nella sua newsletter, aggiungendo che Milly Carlucci sarebbe stata contenta di averla nella sua squadra, ma la realtà sarebbe che “non è mai stata chiamata e il motivo non è artistico”.

Dunque? Quale sarebbe lo scoglio per il mancato ingresso di D’Urso nella giuria di Ballando con le Stelle? “Non ci sono le basi economiche – ha scritto Parpiglia – In questo momento — e scrivo in questo preciso momento, perché in televisione i momenti cambiano — i paletti economici non trovano soluzione. Non è una questione di volontà o di simpatie e non è un retroscena velenoso. È una cifra. E quella cifra, oggi, non sta dentro un budget”.

Chi sostituirà Selvaggia Lucarelli?

Parpiglia ha inoltre spiegato quali sarebbero le opzioni che la produzione del talent show sta vagliando per la sostituzione di Selvaggia Lucarelli, la quale, come è noto, ha fatto le valigie e si è accasata a Mediaset dove ha preso il timone dell’Isola dei Famosi, oltre a essere stata confermata come opinionista del Grande Fratello Vip. Pochi giorni fa, il giornalista Giuseppe Candela, firma di Dagospia e Chi, ha riferito che Alberto Matano è stato ‘promosso’ a giurato al posto di Fabio Canino. Lascerà quindi il ruolo di custode del tesoretto. Qui, ha sostenuto Candela, dovrebbe arrivare il tandem formato da Francesca Fialdini e Simona Ventura.

Per Parpiglia, invece, il tesoretto potrebbe essere custodito solamente da una delle due conduttrici, con l’altra che andrebbe a sostituire Lucarelli. In alternativa, Fialdini e Ventura sarebbero tutte e due piazzate al tesoretto, come pronosticato da Candela, mentre a completare la giuria potrebbe essere arruolato Luca Barbareschi. “Insomma, Barbara d’Urso a Ballando con le Stelle, oggi, non esiste. Perché costa. Il resto è in divenire… e senza possibilità di smentita“, ha concluso Parpiglia.