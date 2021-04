Sailor Moon Eternal sbarca su Netflix: data, dettagli e anticipazioni trama

By

Sailor Moon Eternal sbarcherà a giugno su Netflix. L’ufficialità della messa in onda è giunta nelle scorse ore dal profilo Twitter del colosso californiano. Il prodotto in questione è un film suddiviso in due parti sulla ragazza guerriera. Gli appassionati delle trame del cartoon potranno quindi assaporare un nuovo intreccio delle trame di Sailor Moon, a distanza di ben 26 anni dalla prima puntata. Anche nel film maga targato Netflix, Usagi Tsukino avrà la storica divisa alla marinaretta, che trae ispirazione dalla divisa scolastica delle alunne giapponesi.

Netflix, assieme all’annuncio dell’uscita del film, ha pubblicato una clip che ha innescato una vera e propria ondata di entusiasmo da parte delle migliaia di fan appassionate alle vicende della giovane guerriera. La notizia è stata accolta con talmente tanto calore che su Twitter l’hashtag #Sailormoon è schizzato in tendenza, al primo posto, con oltre 35mila cinguettii che hanno salutato con gioia e curiosità il ritorno sul teleschermo delle trame del cartoon. Oltre alla botta di allegria, c’è stata anche una richiesta a Netflix da parte di alcuni affezionatissimi: rendere disponibili tutti gli episodi del cartone animato originale. Chissà se il colosso americano presterà ascolto all’appello degli utenti.

Il film sarà diviso in due parti e la narrazione si concentrerà sull’arco narrativo di Dead Moon Circus. Usagi e Chibiusa dovranno affrontare “Il Circo della Luna Spenta”. Nella prima parte, nel corso di un’eclisse, le due guerriere entreranno in contatto con un Pegaso, Helios, il quale sta provando disperatamente a rintracciare due giovani per aiutarlo a rompere il sigillo del Cristallo d’Oro. L’incontro con Helios farà scaturire una serie di intrecci che troveranno il culmine nel secondo episodio. Qui le guardiane saranno impegnate nella battaglia finale. E Usagi alla fine si tramuterà in una “Eternal Sailor Moon”.

La prima parte del film di Sailor Moon sarà distribuita da Netflix il 3 giugno 2021. Il prodotto ha già visto la luce in Giappone, in cui sono già stati messi in onda entrambi gli episodi: la prima parte l’8 gennaio 2021, la seconda l’11 febbraio dello stesso anno.

Inizialmente si era pensato di far approdare Sailor Moon Eternal nelle sale cinematografiche, durante il 2020. La pandemia però ha scompaginato i piani. Così si è deciso per la distribuzione su Netflix, in streaming.