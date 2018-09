Sabrina Salerno ritorna in scena: dove la rivedremo. Reality show? Preferisce altro

Sabrina Salerno torna sulle scene ed è sempre bellissima: le sue parole

Sabrina Salerno è pronta a fare il suo ritorno nel mondo dello spettacolo. A cinquant’anni, la Salerno, si dimostra sempre super in forma grazie anche al suo grande allenamento in palestra. Sabrina Salerno si è raccontata al settimanale Gente. Sta per fare il suo ritorno nel mondo dello spettacolo. Ma ecco che cosa ha raccontato la Salerno. “Oggi a cinquant’anni sto meglio di quando ne avevo venti ed ero fragile. Passavo per una solare ma c’erano tanti angoli bui dentro di me“ confessa Sabrina. “Non mi fidavo di nessuno e mi tormentavo su tutto. Ora è diverso. Non ho più paura e ho coscienza di me stessa” afferma convinta la Salerno.

Sabrina Salerno sarà nel nuovo film di Fausto Brizzi e presto uscirà il suo nuovo album

“A breve inizierò le riprese di Modalità aereo, il nuovo film di Fausto Brizzi” annuncia Sabrina Salerno. “Sarà una piccola parte ma ne sono orgogliosa” aggiunge in merito. “A novembre uscirà il mio nuovo disco, un genere pop dance tutto in inglese con contaminazioni in francese” racconta Sabrina Salerno. Poi afferma che le è stata proposta la partecipazione a dei reality show ma lei dice: “In Italia mi propongono più reality show, io preferisco le mie tournée”. Confessa: “Ho buttato al vento proposte pazzesche, di quelle che farebbero svoltare per tutta la vita. Ma ci sono cose che non hanno prezzo come la dignità e la libertà di scegliere”.

Sabrina Salerno e il matrimonio con Enrico

“Tra noi fu il classico colpo di fulmine: da quel momento non ci siamo più lasciati” racconta così Sabrina Salerno il suo incontro con il marito Enrico. “Mi conquistò per i suoi valori, la sua intelligenza, perché mi ha fatto sentire protetta, rispettandomi e lasciandomi libera” afferma.