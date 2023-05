Sabrina Salerno: “La verità sui ritocchini”. E pubblica i documenti

Il seno di Sabrina Salerno è naturale. A dirlo pubblicamente è stata la diretta interessata attraverso un post sul suo profilo di Instagram. Da sempre la showgirl dice di essere letteralmente perseguitata dalla fake news relativa al suo seno rifatto e dopo più di 30 anni di carriera ha voluto smentire definitivamente questa illazione tramite la pubblicazione del referto medico di un chirurgo plastico ed estetico.

Il referto e le parole di Sabrina Salerno

Come si evince dalla seconda fotografia postata dalla showgirl nella carrellata di immagini che la ritraggono con una maglietta semitrasparente e in pose sensuali, il referto medico riporta la data 25/05/2023. La showgirl quindi si è sottoposta recentemente a una visita chirurgica per appurare la naturalezza del suo seno. Sul documento si legge: “Vedo in data odierna la sig.ra Salerno Sabrina. Giunge alla mia attenzione per visita specialistica finalizzata ad escludere la presenza di protesi mammarie.” Le conclusioni della visita sono chiare: “la storia clinica, gli esami pregressi e l’obiettività attuale, escludono in maniera assoluta la presenza di impianti mammari (protesi).”

Niente di finto quindi, il seno della showgirl che ha fatto girare la testa agli uomini di un’intera generazione sarebbe del tutto naturale. La Salerno ha poi voluto concludere il post taggando la pagina Instagram del chirurgo, “Spero, con questo documento, di aver messo la parola FINE a una fake news che mi perseguita da più di 30 anni.” Per finire la showgirl ha taggato le pagine Instagram dei principali quotidiani italiani quasi a volerli invitare a far girare la notizia il più possibile per mettere fine a queste voci che circolano da ormai 30 anni.

Molti sono stati i commenti che si sono rincorsi sotto il post della showgirl ma tra i tanti spicca quello ironico di Rudy Zerbi che ha scritto: “Bastava ascoltare Radio Deejay due anni fa”, riferendosi all’intervista che la Salerno aveva rilasciato all’emittente. Durante la chiacchierata la showgirl si era detta orgogliosa della sua forma fisica e aveva smentito per l’ennesima volta le voci sul suo seno rifatto: “Sono felice di essere arrivata a questa bella, meravigliosa età, così in forma, fisicata. Sono anche una motivazione per tantissime donne, mi scrivono che anche loro vogliono andare in palestra. Se non lo faccio adesso, quando le pubblico queste foto? Mi dicevano che ero rifattissima a 20 anni, figurati a 53 anni. Sono i famosi invidiosi… Io da quando ho 20 anni mi sento dire che sono rifatta da capo a piedi. Se c’è una cosa che ho naturale al mille per mille è il seno.”

Le Fake news sul seno rifatto e la prima perizia

Non è la prima volta che Sabrina Salerno si sottopone a una perizia chirurgica per appurare la naturalezza del suo seno. La showgirl infatti lo aveva già fatto quando aveva soli 22 anni ed era all’inizio della sua carriera.

“Se c’è una cosa che è naturale al mille per mille è il seno”, aveva rivelato la Salerno a NuovoTv un paio di anni fa. “Ho anche una perizia, fatta a 22 anni, che attesta che non ho protesi. Sono felice di avere un fisico perfetto alla mia età”.

La perizia in questione è stata stilata nel lontano 1991 da un esperto in materia, il dottor Giorgio Fischer. Il medico era stato contattato dalla showgirl dopo che un giornale aveva pubblicato una fake news relativa al suo seno rifatto. Già all’epoca la perizia aveva escluso che la Salerno si fosse fatta impiantare delle protesi mammarie o si fosse sottoposta a qualsiasi altro “ritocchino”: “Si può completamente escludere che Sabrina Salerno si sia mai sottoposta ad intervento chirurgico di rinoplastica, né ad interventi chirurgici per ingrandimenti delle labbra e del seno.”