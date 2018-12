Sabrina Ghio condivide una foto e scoppia il caos: accuse sul fisico

Sabrina Ghio, accuse pesanti sul fisico: l’ex tronista di Uomini e Donne nel caos sui social

Sabrina Ghio si difende sui social dopo aver ricevuto delle accuse pesanti sul suo fisico. Da qualche ora sotto un post condiviso dalla bella ballerina di Amici sembra essere scoppiato un caos. L’ex tronista di Uomini e Donne, scendendo nel dettaglio, pubblica qualche ora fa una foto che la ritra in costume sulle spiagge delle Maldive. Sabrina si trova attualmente in vacanza insieme al fidanzato e alla figlia. Tra la sabbia calda e il mare, la Ghio si fa fotografare in forma smagliante e poi condivide questa foto. Il post su Instagram non viene apprezzato proprio da tutti. Sono tanti gli utenti che la accusano di aver ritoccato l’immagine, in quanto si notano i suoi addominali scolpiti. Ma non solo, Sabrina appare più alta in questa foto. Il pubblico ha subito pensato che l’ex tronista abbia fatto qualche ritocco nella foto. Dopo qualche commento negativo, ecco che lei stessa decide di condividere un video in cui spiega cosa pensa di quanto sta accadendo.

Sabrina spiega che la foto non è stata ritoccata. Gli addominali sono i suoi e, dunque, non ha fatto questo ritocchino. Non solo, la Ghio non ha neanche modificato l’altezza in questa foto. Infatti, lei stessa rivela che appare più alta in quanto la foto è stata scattata dal basso. Pertanto, come comunica anche Sabrina, si tratta semplicemente di prospettiva. L’ex tronista definisce tutte queste utenti “malate di invidia, represse e cattive”. La ballerina non riesce a comprendere come queste donne possanno accanirsi così tanto nei suoi confronti, accusandola di ritoccare addirittura le sue foto. “Sul mio instagram metto la foto dove sono venuta meglio”, afferma Sabrina. L’ex tronista consiglia tutte queste utenti a farsi una vita propria, anziché pensare a lei.

Non finisce qui, perché Sabrina non viene criticata solo per addominali e altezza, ma anche per l’ombelico. L’ex tronista ammette di avere un ombelico brutto, ma la causa riguarda un’ernia, per cui dovrebbe presto subire un’operazione. Non è la prima volta che Sabrina si ritrova di fronte a pesanti accuse, ma come sempre riesce a gestire bene la situazione.