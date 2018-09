Sabrina Ferilli torna in tv con Maria De Filippi: l’attrice si svela

Sabrina Ferilli parla della sua amica Maria De Filippi e del possibile ritorno in tv al suo fianco

Sabrina Ferilli ha rilasciato un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni. L’attrice ha parlato dei suoi nuovi impegni lavorativi e di un suo possibile ritorno su piccolo schermo al fianco della sua amica e collega Maria De Filippi. La donna è stata giudice del Serale di Amici per moltissimo tempo, per poi decidere di lasciare e tornare a dedicarsi solo ed esclusivamente alla recitazione, sua unica e grande passione. In ogni caso, il pubblico di Canale 5 spera di poter tornare a vederla nello studio del talent-show o in qualche altra trasmissione. In ogni caso, la diretta interessata non sembra essere intenzione, almeno per il momento, a vestire nuovamente i panni del giudice e/o opinionista.

Maria De Filippi, Sabrina Ferilli sorprende la conduttrice: bellissime parole di amicizia e non solo

Sabrina Ferilli ha avuto delle bellissime parole nei confronti di Maria De Filippi, sia come conduttrice che come persona in generale al di fuori del lavoro. “La mia casa non è lo studio televisivo, ma il set. Detto questo, lavorare con Maria è sempre una festa. È la donna più intelligente che abbia conosciuto in tv. Quella che mi ispira più fiducia. Quando sei sua ospite ti senti protetta, al sicuro. È una di quelle persone che, raggiunta una posizione di grande influenza, è più concentrata sulla delicatezza e la responsabilità del suo ruolo che sul fatto di avere un potere.”

Sabrina Ferilli si svela: nessun reality-show nella sua vita

Sabrina non crede di essere la persona adatta per partecipare ad un reality-show e per questo motivo non crede che ne farà mai parte. In ogni caso, sul piccolo schermo sarà comunque presente con una nuova fiction, ‘L’amore strappato’. Dal 27 Settembre 2018 sarà anche al cinema con il film ‘Ricchi di Fantasia’ insieme a Sergio Castellitto.