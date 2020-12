Sabrina Ferilli: perché non ha avuto figli e l’amore ‘segreto’ con Cattaneo

Popolare e amata, così si potrebbe riassumere l’impressione che una larga fetta di pubblico ha dell’apprezzata Sabrina Ferilli. L’attrice, nonostante la grande notorietà, ha sempre preferito mantenere un profilo basso circa la sua vita privata. Una delle curiosità che più hanno stimolato in questi anni l’attenzione dei fan è perché la 56enne romana non abbia mai avuto figli. Sulla questione ha fatto chiarezza la diretta interessata, in passato, rilasciando un’intervista al quotidiano La Stampa.

Sabrina spiegava di aver sempre optato lungo la sua vita per delle decisioni dettate da esigenze personali, “facendo anche scelte azzardate, ma sempre rispondenti a ciò che volevo”. Nello specifico, circa il tema figli, ha aggiunto: ”

“Non mi sono sentita di fare figli, ho tentato di adottarne uno, ma non c’è stata fortuna, alla fine le cose sono andate come dovevano andare e non ne ho fatto una malattia. I paragoni con i percorsi degli altri non mi hanno mai interessata”.

Spostandosi invece sul versante amori, la Ferilli ha vissuto due matrimoni: quello naufragato con Andrea Perrone (il legame è durato dal 2003 al 2005) e quello tuttora in corso con Flavio Cattaneo, di professione manager.

Poc’anzi si è accennato alla riservatezza dell’attrice capitolina. Giusto per far capire quanto tenga alla sua privacy basti dire che quando convolò a nozze con Cattaneo nel 2011 a Parigi non lo fece trapelare pubblicamente. Si seppe dell’unione ben tre anni dopo, nel 2014. Insomma un amore coltivato in gran segreto e lontano dai riflettori della cronaca rosa.

Chi è Flavio Cattaneo, il marito di Sabrina Ferilli

Flavio Cattaneo è nato a Rho nel 1963. Ha conseguito la laurea in architettura presso il Politecnico di Milano. Dopodiché ha ulteriormente approfondito gli studi, specializzandosi in finanza e direzione aziendale alla prestigiosa Università Bocconi. Il fulgente percorso di studi è stato l’antipasto di una brillante carriera che lo ha visto negli anni ricoprire ruoli importanti in differenti e quotate aziende italiane.

Nel 1999 è stato eletto presidente e amministratore delegato dell’Ente Fiera Milano. Nel 2003 è giunto l’incarico a direttore generale della Rai. Quindi, per quasi un decennio, dal 2005 al 2014, è stato eletto amministratore delegato di Terna, realtà proprietaria della rete di trasmissione elettrica italiana.

Nel 2016 arriva un’altra nomina prestigiosa e diviene amministratore delegato di Telecom Italia, E ancora nel 2017 veste il ruolo di amministratore delegato della compagnia di treni di alta velocità Italo. Infine nel 2018, viene nominato vice presidente esecutivo dell’azienda.