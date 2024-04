Sabrina Ferilli contro la Rai: “Usate le persone come caramelle”

I rumors sulla fine del contratto in Rai di Amadeus stanno facendo molto discutere. In particolar modo si mormora che gli siano state fatte richieste particolari che lo abbiano portato a valutare altre proposte. Pian piano emergono nuovi dettagli che dimostrano quanto la politica stia influenzando alcune decisioni e ciò sta facendo infuriare molti personaggi dello spettacolo. Tra questi Sabrina Ferilli che si è sfogata su Instagram.

L’attrice vorrebbe capire come mai si sta mettendo da parte la meritocrazia e la diplomazia per fare favoritismi. Ha mostrato tutta la sua indignazione senza alcuna parola. In particolar modo ha riportato la notizia secondo cui Amadeus sia stato spinto a fare incontri particolari con personaggi simpatici al governo. E che lui si sia rifiutato.

“Premettendo che non conosco queste persone personalmente, ma so chi sono e sicuramente sono professionisti che da anni fanno il loro mestiere, il modo con il quale si sputtani la gente mi fa schifo. La superficialità di questi tempi dove le persone vengono usate come carta da caramelle mi fa schifo“

Infatti, secondo l’attrice, non è stato bello il fatto che siano usciti i nomi di queste persone. Ancora di più che i vertici Rai le usino per fare pressione a chi lavora all’interno.

La situazione è molto complessa e in queste ore stanno uscendo notizie sempre più inaspettate e assurde. Ma tutto ciò andrebbe a confermare l’indiscrezione diffusa giorni fa da Dagospia. Secondo cui Amadeus abbia pensato di andarsene non per una questione economica ma perché non aveva più autonomia.

Richieste e pressioni: tutti i retroscena di ciò che sta accadendo

In questi giorni stanno circolando molte indiscrezioni che non fanno che confermare l’abbandono della Rai da parte di Amadeus. Il conduttore sarebbe pronto ad emigrare a Discovery dove gli è stata promessa più autonomia.

Sarebbe stato proprio questo il motivo per il quale lui avrebbe deciso di mollare l’azienda dov’è stato finora. Alcuni rumors mormorano che in questo ultimo anno il conduttore abbia subito forti pressioni sia sui temi da portare in tv, sia sui personaggi. In particolar modo Sanremo 2024 sarebbe stato il periodo più difficile.

Tra le pressioni pare che sia stato richiesto di avere Povia nel cast, Hoara Borselli come co- conduttrice e Mogol come direttore artistico, al suo fianco. Tutti tre legati alla destra. Ma a ciò Amadeus non si sarebbe abbassato.

Il conduttore probabilmente si è infastidito per le forti pressioni ricevute. Dall’altra parte avrebbe Discovery pronto ad accoglierlo e che gli ha promesso la giusta valorizzazione, nonché un compenso sostanzioso.