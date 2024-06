Sabrina Ferilli compie 60 anni: gli auguri “senza fine” dei vip

Oggi, 28 giugno, Sabrina Ferilli compie 60 anni. Un traguardo importante per una delle attrici più importanti dello spettacolo italiano, nonché un personaggio amatissimo dal pubblico. Per l’occasione, Sabrina ha condiviso sul suo profilo Instagram un video riassumendo i momenti più importanti della sua carriera con sottofondo il celebre brano di Gino Paoli, “Senza fine”. Come ha aspettato invece la mezzanotte la Ferilli? Ebbene, nonostante il suo compleanno, l’attrice non si è voluta perdere la prima puntata di Temptation Island, programma, tra l’altro, della sua cara amica Maria De Filippi. “Stasera lasciatemi stare”, ha scritto condividendo una storia del reality estivo.

Sabrina Ferilli compie 60 anni

“…e tanto altro. Auguri a me, e grazie a voi. Di cuore”, ha scritto Sabrina Ferilli come didascalia di un video raccolta della sua carriera accompagnato dalle note di “Senza fine“. Così l’attrice ha inaugurato i suoi 60 anni, ricevendo subito un’ondata d’affetto da parte di tutti i suoi fan, nonché di tantissimi colleghi e amici. Sotto il suo post, infatti, gli utenti si sono sbizzarriti con gli auguri, lasciandole messaggi pieni di complimenti e congratulazioni.

Tra questi, troviamo i commenti di personaggi noti come Antonella Clerici, Christian De Sica, Carlo Conti, Barbara Foria e tanti altri. “Tanti auguri all’amica e all’attrice più amata”, ha scritto il figlio di Vittorio De Sica. “Meravigliosa Sabrina, auguri”, è stato invece il messaggio della Clerici. Insomma, delle parole semplici, ma che fanno capire quanto Sabrina Ferilli sia amata non solo dal pubblico ma anche nell’ambiente dello spettacolo.

Sabrina Ferilli: vita e carriera

Sabrina Ferilli è nata il 28 giugno 1964 a Roma. Subito dopo aver preso la maturità classica, inizia ad interessarsi al mondo della recitazione, frequentando diversi circoli teatrali della sua città. A 23 anni, poi, debutta al cinema “Caramelle da uno sconosciuto” di Franco Ferrini. Il primo ruolo importante, invece, è nel film “La bella vita” dell’esordiente Paolo Virzì. Da lì, la carriera della Ferilli prende il volo, partecipando a numerose serie televisive e film di successo, uno su tutti il premio Oscar “La grande Bellezza” di Paolo Sorrentino.

Nella sua carriera, ha vinto sei nastri d’argento, sei ciak d’oro e un David speciale. Inoltre, la Ferilli negli anni è anche diventata un noto personaggio televisivo, prendendo parte a programmi di successo come Amici, Tu si Que vales e il Festival di Sanremo.

Per quanto riguarda la vita privata, Sabrina Ferilli si è sposata la prima volta nel 2003 con Andrea Perone. Dopo circa due anni, però, il matrimonio giunge al termine. Successivamente, inizia una lunga storia d’amore con il manager Flavio Cattaneo, con il quale convola a nozze nel 2011.