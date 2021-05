Sabrina Ferilli ancora giudice a Tu sì que vales: l’annuncio scatena i fan

Sabrina Ferilli sarà ancora giudice a Tu sì que vales. L’attrice non mancherà nella nuova edizione, questo si è intuito dal suo ultimo post su Instagram. Sabrina ha attivato da poco il suo profilo sul social network, ma ha imparato subito come scatenare i suoi fan. Per esempio con dei video di alcuni suoi momenti a Tu sì que vales, utile per far capire che ci sarà anche nell’edizione 2021. Le registrazioni inizieranno probabilmente in estate, appena Maria De Filippi sarà libera dagli impegni con Amici, che terminerà la settimana prossima con la finale di sabato 15 maggio.

La conduttrice si dividerà tra le registrazioni di Tu sì que vales, che andranno avanti anche in autunno, ma inizieranno nel frattempo anche quelle di C’è Posta per Te. Nel programma autunnale del sabato sera potrà contare ancora una volta sulla sua spalla per eccellenza, l’amica Sabrina Ferilli. L’attrice su Instagram oggi ha scritto: “Ci sono cascata di nuovo!”. Ha taggato il profilo ufficiale della trasmissione e poi c’era anche il video con le immagini in cui sorride divertita nelle puntate.

Non è stato un annuncio chiaro e diretto, ma è ben intuibile lo scopo di questo post: Sabrina Ferilli ci sarà nella nuova stagione di Tu sì que vales. Una notizia che tanti attendevano, infatti nei commenti i fan si sono scatenati e hanno manifestato il loro entusiasmo. C’è chi ha scritto che con la sua presenza è una garanzia per i sabato sera che verranno e chi ha detto che inizia a ridere sin da ora. Un utente ha manifestato l’entusiasmo chiedendo alla stessa Ferilli di ammettere che anche lei si diverte molto con gli scherzi di Maria De Filippi.

In effetti Maria e Sabrina si divertono tanto a Tu sì que vales, dove sono libere da ogni struttura e possono giocare tra loro. Vederle senza freni piace molto al pubblico e il clima tra i giudici è diventato forse l’ingrediente segreto del successo del programma. Tra i commenti non potevano mancare i riferimenti a Nebula di Tu sì que vales, il personaggio che fa spaventare il quinto giudice. Tornerà anche lei nella nuova stagione?