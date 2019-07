Sabrina e Nicola, a Temptation Island l’amara confessione sulla tentatrice Maddalena

Temptation Island 2019, Sabrina e Nicola si lasciano? Momento critico per la coppia

Sabrina e Nicola a Temptation Island sembrano avere il destino già segnato. Nella quarta puntata, Nicola è stato chiamato nel Pinnettu per vedere un video in cui Sabrina si è risentita per l’atteggiamento di Giulio Raselli. Non avverte l’ex corteggiatore completamente libero dentro, ma Giulio ha subito risposto che anche lei è fidanzata. Nicola ha anche osservato che Giulio ha detto cose giuste, intanto nel video Sabrina ha quasi ammesso di essere gelosa. Poi è stata lei a cercare il tentatore, dicendogli di aver sentito la sua mancanza e di essere dispiaciuta della discussione. “Ti cerco sempre, anche solo con uno sguardo. In qualsiasi punto della casa tu sia i miei occhi son sempre addosso. Cosa significa questo? Che ti voglio”, ha detto poi Sabrina a Giulio, sbilanciandosi moltissimo. Nicola è tornato in giardino chiedendosi con chi sia stato in questi anni, perché non ha mai visto Sabrina parlare di lui, né in positivo né in negativo. Ha trovato l’appoggio di Massimo, secondo cui la fidanzata dell’amico dovrebbe avere una maturità diversa vista l’età. “Mi devo riprendere un po’ la mia vita”, ha detto poi Nicola.

Sabrina e Nicola, lei si sbilancia: “Giulio a me piace, ma nel mio cuore…”

Nel Pinnettu ci è andata poi Sabrina, che ha visto Nicola e la tentatrice Maddalena molto vicini. Ma davvero molto molto vicini. Sabrina non si è scomposta più di tanto: “Lo fa perché ha visto che l’ho fatto io. Lui se ti deve fare un dispetto, te lo fa. Purtroppo è infantile, è bambino. Lo ammetto, mi ha dato molto fastidio vederlo tra le mani di quella. Però cosa devo rimproverarlo? Io ho fatto di peggio, perché a me Giulio piace veramente. Mi piglia. Fosse stato per me me lo sarei baciato dopo tre ore”. A Filippo davanti al falò Sabrina ha confermato la teoria del dispetto, aggiungendo di essere sicura che Nicola è innamorato di lei e che ha visto cose che lo hanno fatto star male. “Giulio a me piace, ma nel mio cuore c’è Nicola. Nella testa? Giulio, assolutamente sì”, ha aggiunto. Poi ha visto un video del suo fidanzato. Nonostante le belle parole di Nicola verso la single, Sabrina era ancora convinta che lo facesse solo perché è arrabbiato. Ma per lei c’era un altro video.

Nicola vicino a Maddalena, Sabrina spiazza tutti: “Li vedo bene”

Sabrina ha trovato una giustificazione anche alla vicinanza nella vasca idromassaggio e il morso all’orecchio di Nicola a Maddalena: di sicuro il suo fidanzato aveva delle mancanze. Ha pensato ancora fosse una vendetta da parte di lui, ma ha visto Maddalena molto presa da Nicola. Poi ha detto: “Forse è giusto così. Nicola ha 30 anni, è buonissimo e con tante qualità. Ci siamo voluti veramente tanto bene, però Nicola è un pochino più piccolo dell’età che ha. Vederlo accanto a una ragazza più giovane, sono sincera, lo vedo bene. Li vedo bene. Io quando mi vedevo con lui non mi vedevo bene, assolutamente”. Nel villaggio, però, ha ammesso di stare male e ha anche pianto con Giulio. Ha detto che si aspettava una reazione diversa, per esempio il falò perché avrebbe significato che lui voleva affrontarla. Secondo Sabrina, infatti, Nicola avrebbe paura di affrontarla.

Temptation Island quarta puntata, a Sabrina piace davvero Giulio

Anche Nicola ha visto dei video di Sabrina al falò. Lui si è sentito preso in giro e lo ha espresso con parole molto dure. Poi ha visto video in cui Sabrina ha ribadito che le piace Giulio. Nel video, Giulio ha chiesto a Sabrina con chi sarebbe uscita dal programma in quel momento e lei ha risposto che vorrebbe conoscerlo fuori. Intanto, Nicola ha commentato dicendo che ne avrebbe avuto sicuramente l’occasione, alludendo al fatto che sarebbe uscito da solo dal programma. Poi ha aggiunto di essere dispiaciuto per il tempo che ha perso con Sabrina, definendola una “42enne che si è reincarnata in una 20enne”. Dopo il secondo video, ha osservato che la fidanzata si sarebbe dovuta fare un esame di coscienza.