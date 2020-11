Sabato 7 Novembre 2020: ospiti Tv Talk, Verissimo, Ballando con le Stelle

Si prospetta un sabato interessante in casa Mediaset e Rai. Questa settimana a far da padrone per i loro ospiti sono Verissimo e Tv Talk nella fascia pomeridiana mentre in prima serata Ballando con le stelle su Rai Uno sfida il programma rivale Tu sì que vales di Canale 5.

Gli ospiti di Massimo Bernardini a Tv Talk

Torna il talk di Massimo Bernardini, in onda su Rai 3 tutti i sabati alle 15. Anche in questa puntata ospiti da ogni angolo della tv pronti a intervenire e dire la loro sulla settimana televisiva appena conclusa e ad effettuare ampie analisi del panorama italiano. Nella puntata di domani ci saranno la presentatrice di Forum, Barbara Palombelli, e quella di Detto Fatto, Bianca Guaccero (finalmente libera dalla quarantena forzata a causa di un contatto con un positivo da Covid-19). A seguire Michele Mirabella, Antonio di Bella, Francesco Panella, Francesca Reggiani, Saverio Raimondo, Antonello Colonna, Lele Costa e Maria Volpe.

Gli ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo

Nuovo appuntamento domani alle 16.00 su Canale 5 con Silvia Toffanin per una puntata ricca di ospiti particolarmente interessanti. Per la prima volta insieme Paolo Ciavarro e la mamma Eleonora Giorgi, che molto probabilmente sveleranno nuovi succulenti retroscena del rapporto con la bionda showgirl Clizia Incorvaia. A seguire l’eleganza di Isabella Ferrari e i neo genitori Giorgia Palmas e Filippo Magnani, che parleranno della piccola Mia, nata il 25 settembre scorso. Non poteva mancare poi la storia della vita di Nancy Brilli che ricorderà l’amico Gigi Proietti, parlerà della relazione conclusa con Roy De Vita e i rapporti improvvisamente interrotti con Ares. L’atmosfera a casa Toffanin sarà poi animata dall’energia e dal talento di Rita Pavone, che parlerà della nuova esperienza come giudice a All Together Now. Infine, uno sguardo anche alla nuova eliminata del Grande Fratello Vip, Guenda Goria, che racconterà la sua esperienza nella Casa.

Gli ospiti di Milly Carlucci a Ballando con le stelle

Si prospetta una prima serata toccante ed emozionante, invece, per il sabato di Rai Uno in cui ospite indiscussa del programma sarà Stefania Sandrelli. L’attrice aveva interpretato Margherita nella fortunata serie Il Maresciallo Rocca con Gigi Proietti per ben tre stagioni. È indubbio, dunque, il motivo della presenza della famosa attrice nello show di Milly Carlucci: ricordare l’amico nonché collega scomparso pochi giorni fa a causa dell’aggravarsi dei suoi problemi di salute. Proprio domani Stefania si improvviserà ballerina e dedicherà la performance al collega per cui nutriva tanta stima quanto affetto.