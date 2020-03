By

C'è posta per te

Sabato 7 marzo 2020 ospiti in tv: chi c’è a Tv Talk, Verissimo, Italia Sì, C’è posta per te, Una storia da cantare

Sabato ricco di ospiti in tv quello del 7 marzo 2020 che vedrà, come di consueto, diverse personalità dello spettacolo e della cultura impegnate sul piccolo schermo con interviste e interventi. Non resta che andare a scoprire tutti i volti noti che troveremo negli show di Rai e Mediaset

Gli ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo

A Verissimo tornerà Filippo Magnini, che il Tas (Corte di Arbitrato di Losanna) ha appena assolto dalle accuse di doping. L’ex nuotatore parlerà pure dell’imminente matrimonio con Giorgia Palmas. Nello studio di Silvia Toffanin ci saranno pure Belen Rodriguez e Fausto Leali. Ospiti, per la loro prima intervista di coppia, Alessia Mancini e Flavio Montrucchio. Per il Grande Fratello Vip arriverà Andrea Montovoli, che ha deciso di abbandonare il reality show.

Gli ospiti di Massimo Bernardini a Tv Talk

Come ogni sabato pomeriggio l’appuntamento su Rai3 è con Tv Talk. Ospiti: Veronica Gentili, Francesco Montanari, Francesco Maria Mandelli, Platinette, Franco Di Mare. E ancora: Saverio Raimondo, Luca Dondoni, Debora Villa, Maria Volpe e Riccardo Bocca.

Itali sì con Marco Liorni

Altra puntata di Italia Sì su Rai Uno. Al timone Marco Liorni, supportato da Rita dalla Chiesa, Elena Santarelli e Manuel Bortuzzo che hanno il compito di dibattere sull’argomento trattato in studio e su chi interviene dal ‘podio’.

Gli ospiti di Bianca Guaccero ed Enrico Ruggeri a Una storia da cantare

La puntata di sabato 7 marzo di Una storia da cantare sarà dedicata a Gianni Morandi. In diretta dall’Auditorium Rai di Napoli, insieme ad Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero, ci saranno: Piero Pelù, Pinguini Tattici Nucleari, Nino Frassica, Nina Zilli, Mogol, Anna Tatangelo, Marco Morandi, Luca Barbarossa, Amii Stewart, Marco Masini, Michele Zarrillo, Fausto Leali, Alessandro Preziosi, Paolo Vallesi, Nomadi, Matteo Faustini, Fulminacci, Sofia Tornambene, Eugenio Campagna, Galeffi, Canova e i Ditelo voi.

Gli ospiti di Maria De Filippi a C’è posta per te

Per alcune storie-regalo Maria De Filippi ospiterà a C’è posta per te l’amico e collega Carlo Conti insieme a Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello. Ci sarà pure il giocatore del Milan Zlatan Ibrahimovic.