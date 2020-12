Altro sabato televisivo, altra carrellata di ospiti attesi sul piccolo schermo italiano. Tv Talk (Rai 3), Verissimo (Canale 5) e l’omaggio in prime time su Rai Uno dedicato a Stefano D’Orazio vedranno delle ospitate celebri e dei contributi inediti. Massimo Bernardini e Silvia Toffanin torneranno come ogni sabato ad allietare il pubblico pomeridiano di Rai 3 e Canale 5. Non resta che andare a scoprire tutte le sorprese in serbo.

Gli ospiti di Massimo Bernardini a Tv Talk

Come ogni sabato su Rai Tre torna alle 15.00 lo ‘storico’ Tv Talk, programma con focus sulla metatelevisione e tra i più interessanti del piccolo schermo italiano. Alla conduzione Massimo Bernardini, coadiuvato da Cinzia Bancone, Sebastiano Pucciarelli e Silvia Motta. Ospiti attesi: Piero Chiambretti, Maria Cuffaro, Roberto Giacobbo, Filippo Roma de Le Iene, il supercampione de L’Eredità Massimo Cannoletta, Beatrice Dondi e Giorgio Simonelli.

Gli ospiti di Silvia Toffanin e Verissimo

La puntata di Verissimo del 5 dicembre 2020, guidata da Silvia Toffanin, avrà come ospiti: il cantante dei Negramaro Giuliano Sangiorgi, Iva Zanicchi, Gerry Scotti, Marco Carta, ed Enock Barwuah, fratello di Mario Balotelli, che racconterà la sua esperienza al Grande Fratello Vip 5

“Ciao Stefano, amico per sempre”

A un mese dalla scomparsa di Stefano D’Orazio, Rai1 gli dedica un omaggio attraverso una serata speciale che inizierà alle 21.25. Focus sul ricordo della carriera di Stefano attraverso “POOH 50 – L’ultima notte insieme”, il concerto-evento del 2016 allo Stadio di San Siro a Milano in cui, per la prima volta in 50 anni, Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian, Stefano D’Orazio e Riccardo Fogli hanno cantano tutti i loro più grandi successi in una formazione a cinque.

La serata sarà arricchita anche da materiale inedito come le immagini del backstage e una preziosa intervista a D’Orazio registrata in quell’occasione.

Tu Si Que Vales, puntata ‘Album’

Il programma di Canale 5, che ha fatto registrare dei picchi di ascolti monster, ha chiuso i battenti lo scorso sabato, con la finalissima. Al primo posto si è classificato il mago Andrea Paris. Sabato 5 dicembre 2020, a partire dalle ore 21.20, andrà in onda Tu Si Que Vales – L’album, con gli estratti più interessanti della stagiona da poco giunta al termine.