È tempo di vacanze anche per i conduttori e le conduttrici che hanno fatto compagnia ai telespettatori per tutta la stagione autunnale e invernale di quest’anno. Mentre lo scorso sabato si è chiusa l’edizione di Amici di Maria De Filippi su Mediaset ed è andata in onda in Rai l’ultima puntata del salotto di Ciao Maschio con Nunzia De Girolamo, continuano gli appuntamenti con Marco Liorni e Massimo Bernardini.

Ad aggiungersi anche Carlo Conti con il suo Top Dieci. Tanti ospiti e divertimento quindi per l’ultimo fine settimana di maggio. Ecco tutte le anticipazioni e gli ospiti di questo sabato.

Gli ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo

Da questo sabato inizia l’appuntamento alle ore 16.00 con Verissimo- Le storie. Una raccolta delle interviste più belle interviste della presente stagione con tanti contributi inediti e sorprese.

Tra questi, Silvia Toffanin accoglierà Shaila Gatta e Mikaela Neaze, le veline più longeve della storia di Striscia la notizia. Mentre verrà riproposto il racconto di vita della coppia formata da Barbara Palombelli e Francesco Rutelli.

A seguire anche le interviste con Iva Zanicchi con Orietta Berti, Belen Rodriguez e con l’attrice turca Demet Ozdemir, protagonista femminile di DayDreamer.

In ultimo verrà mandato in onda un omaggio a Carla Fracci, che ci ha lasciato pochi giorni fa. Si tratterà della riproposizione di un’ intervista del mito della danza rilasciata a Silvia Toffanin a gennaio.

Gli ospiti di Massimo Bernardini a Tv Talk

Ultimo appuntamento per Tv Talk alle 15 su Rai 3. Come al solito, la puntata conclusiva della stagione è riservata ai Tv Talk Awards, ovvero i premi dedicati alle migliori novità televisive dell’anno.

Proprio per questo motivo sono attesi ospiti importantissimi. In primis la doppia giuria che dovrà votare i vincitori. Nello specifico, la stampa con i giornalisti più autorevoli e il pubblico. Tra le categorie in gara dei Tv Talk Awards: la miglior novità come Programma di Informazione; la miglior novità nella Fiction; la miglior novità come Programma di Intrattenimento e il Personaggio rivelazione di quest’anno.

Una volta assegnati i premi, si lascerà spazio ai commenti degli ospiti in studio e da alcuni protagonisti che interverranno a sorpresa. Per quanto riguarda i temi televisivi focus dell’ultima puntata: il dramma della funivia del Mottarone e il suo racconto televisivo, la polemica su La Partita del Cuore e la vittoria dei Maneskin all’Eurovision.

Infine, un omaggio al maestro della divulgazione scientifica Piero Angela.

Gli ospiti di Marco Liorni ad Italia Sì!

Nuovo appuntamento con Marco Liorni a ItaliaSì! Sarà la volta di Regina, una ragazza nigeriana orfana da bambina che si sposa accompagnata all’altare da Antonio, un poliziotto che la salvò. Tra gli ospiti anche Don Banzato, che salirà sul podio per raccontare dei suoi dubbi prima di farsi sacerdote nel prendere i voti.

Ci si sposterà poi in provincia di Trapani con Gigi Miseferi e Fabrizio Bracconeri. Rocco infatti farà un appello a tutela del cannolo siciliano. Sul podio anche Giulietta Revel come testimone delle storie di tante piccole vittime che hanno trovato nell’arte uno strumento di rinascita e di speranza, e Marco Restaino – della Società Adriatica di Speleologia di Trieste – che parlerà di come generazioni di speleologi stiano cercando il percorso sotterraneo del Timavo, uno dei fiumi più misteriosi al mondo.

Ci sarà poi un omaggio a Carla Fracci: l’ultimo saluto di suo marito e della sua famiglia, degli amici comuni e non. Verrà trasmessa un’intervista rilasciata pochi mesi fa ad Alessandro Banchero, in cui il tema centrale è l’amore.

Tra le tematiche di attualità: David Puente e le fake news.

Gli ospiti di Carlo Conti a Top Dieci

Alle 21.25 su Ra1 andrà in onda in maniera del tutto eccezionale la sesta e ultima puntata di Top Dieci, il varietà di Rai1 condotto da Carlo Conti dall’Auditorium Rai del Foro Italico.

Come sempre le due squadre composte da tre personaggi famosi si affronteranno con l’obiettivo di indovinare le classifiche giuste. La prima dei “pacchisti”, cioè gli storici conduttori del programma Affari tuoi sarà composta da Max Giusti, Flavio Insinna e Pupo. Quella delle “principesse” sarà formata da Caterina Balivo, Andrea Delogu ed Emanuela Aureli.

Lo scopo del gioco è quello di tracciare un vero e proprio identikit del nostro Paese, partendo dalle hit che hanno dato origine alla cultura pop d’Italia toccando diversi settori: dalla musica allo sport, dall’attualità al cinema, dalla tv alla cultura.

La squadra che al termine del programma avrà sommato il maggior numero di punti, individuando gli elementi e le posizioni corrette delle hit parade, diventerà la vincitrice del programma. Scopriremo, dunque, chi alla fine di tutto l’avrà spuntata.

Ospiti speciali dell’ultima puntata saranno Antonello Venditti e Raf. I due verranno intervistati da Carlo Conti sui repertori che hanno caratterizzato la loro carriera raccontando anche dei fatti inediti.