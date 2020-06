Sabato 27 giugno 2020: ospiti Tv Talk, Verissimo, Ciao Darwin e non solo

Un altro sabato ricco di ospiti, interviste e divertimento quello del 27 giugno 2020. Nel pomeriggio sono confermati Tv Talk su Rai Tre alle 15, Verissimo su Canale 5 alle 16 (ultima puntata di questa stagione) e Italia Sì! su Rai Uno alle 16.45. In prima serata sfida di repliche: da un lato la settima edizione di Ciao Darwin, dall’altro lo show 20 anni che siamo italiani con Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada.

Gli ospiti di Massimo Bernardini a Tv Talk

Dallo scorso 23 maggio, superata l’emergenza Coronavirus che ha stravolto i palinsesti tv, è tornato in onda su Rai 3 il programma che parla di televisione con chi la fa e con chi la guarda. In studio Massimo Bernardini con la sua squadra di cui fanno parte, tra gli altri, Cinzia Bacone e Silvia Motta. Tra gli ospiti della puntata del 27 giugno: Flavio Insinna, Alessandro Borghese, Andrea Delogu, Nicola Porro, Marcello Masi, Maria Cuffaro, Riccardo Bocca, Maria Volpe, il Professor Giorgio Simonelli.

Gli ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo

Sabato 27 giugno, alle ore 16.00, su Canale 5, ultimo appuntamento con Verissimo – le storie, condotto da Silvia Toffanin. In anteprima assoluta solo per Verissimo, come sigla iniziale, Giusy Ferreri ed Elettra Lamborghini presenteranno il loro brano estivo La isla, targato Takagi & Ketra, che si candida ad essere uno dei tormentoni dell’estate. Tra i videomessaggi proposti questo sabato: Sergio Sylvestre risponde alle polemiche sulla sua interpretazione dell’inno nazionale in occasione della finale di Coppa Italia. Inoltre, in rappresentanza del mondo musicale Rudy Zerbi, Baby K e Irama parlano delle difficoltà che sta vivendo il settore. E ancora, dalla Sardegna Filippo Bisciglia racconta come sarà la nuova edizione di Temptation Island. I telespettatori potranno rivedere le interviste di Silvia Toffanin a Federica Panicucci, Stefania Sandrelli, Elena Sofia Ricci, Renzo Arbore e Giulia Michelin.

Gli ospiti di Marco Liorni a Italia Sì!

Dopo l’appuntamento mattutino terminato lo scorso venerdì 26 giugno Italia Sì di Marco Liorni tornerà in onda sabato pomeriggio, su Rai 1, a partire dalle 16.45. Con Rita Dalla Chiesa, Manuel Bortuzzo, Elena Santarelli e Mauro Coruzzi si parlerà ampiamente della pandemia e di come è cambiata la vita degli italiani nell’ultimo periodo.

Gli ospiti di Paolo Bonolis a Ciao Darwin

Il 27 giugno 2020 Canale 5 riproporrà in prima serata una puntata della settima edizione di Ciao Darwin, trasmessa la prima volta nel 2016. La sfida della settimana dell’esilarante programma condotto da Paolo Bonolis è Italiani VS Stranieri. Le due categorie umane si sfideranno per capire qual è la caratteristica prevalente nell’uomo del nuovo millennio. A capitanare le due squadre, rispettivamente, Claudia Ruggeri e Justine Mattera. A indossare i panni di Madre Natura Paola Di Benedetto.

Gli ospiti di Vanessa Incontrada e Gigi D’Alessio

Replica della seconda puntata dello show 20 anni che siamo italiani con l’attrice italo-spagnola Vanessa Incontrada e il cantante napoletano Gigi D’Alessio. Tra gli ospiti della serata: Emma Marrone, Flavio Insinna, Marco Masini, Alessio Boni, Achille Lauro, Ficarra e Picone, Michele Placido, Rocio Munoz Morales.