Sabato 25 settembre 2021: gli ospiti di Verissimo e Tu si que vales

La nuova stagione televisiva è ufficialmente entrata nel vivo! Sabato 25 settembre 2021 tornano su Canale 5 Verissimo con Silvia Toffanin e Tu si que vales con Belen Rodriguez, Maria De Filippi e Sabrina Ferilli. Scopri su Gossipetv gli ospiti dei due programmi!

Gli ospiti di Verissimo

Quest’anno Verissimo raddoppia: andrà in onda sia il sabato pomeriggio sia la domenica pomeriggio, al posto che per anni è stato di Domenica Live di Barbara d’Urso. Una scelta fortemente voluta da Pier Silvio Berlusconi per tamponare i disastrosi ascolti dell’ultimo anno. Una scelta che si è rivelata vincente dato i risultati ottenuti con la prima puntata andata in onda il 18 settembre.

Sabato 25 settembre 2021 Silvia Toffanin accoglierà nel suo studio: il protagonista della serie tv turca Love is in the air Kerem Bursin, la conduttrice sportiva Diletta Leotta e il presentatore Piero Chiambretti. Ci saranno anche due protagonisti delle Olimpiadi e Paralimpiadi 2020: Luigi Busà, oro nel Karate a Tokyo e Veronica Yoko Plebani bronzo nel Triathlon.

Domenica 26 settembre gli ospiti di Verissimo saranno: il cantante Albano, l’attore e giurato di Star in the star Claudio Amendola, l’opinionista del Grande Fratello Vip e moglie di Paolo Bonolis Sonia Bruganelli e l’ex concorrente del Grande Fratello Nip Carolina Marconi che parlerà della sua battaglia contro il tumore.

Gli ospiti di Tu si que vales

Sabato 25 settembre secondo appuntamento in televisione con Tu si que vales. L’ospite della puntata sarà il rapper J-Ax, che canterà il nuovo singolo Sono un fan estratto dall’ultimo album Surreale. A giudicare le performance di artisti nazionali e internazionali, delle più svariate discipline, gli insostituibili: Gerry Scotti, Maria De Filippi, Teo Mammucari e Rudy Zerbi con Sabrina Ferilli a capo della giuria popolare.

Immancabili le incursioni di Gerry Scotti nei panni del manager della “Scuderia Scotti” che rappresenta “artisti sui generis” impacciati e dall’altissimo tasso di comicità Il varietà del sabato sera è condotto come sempre da Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. A introdurre i vari performer sul palco Giulia Stabile, ballerina e vincitrice dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi.