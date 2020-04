Gli ospiti tv del salotto di Silvia Toffanin a Verissimo: i video messaggi dei Vip in quarantena e vecchie interviste

Sabato 25 aprile, su Canale 5, nuovo appuntamento alle ore 16.00 con “Verissimo- le storie“, condotto da Silvia Toffanin. Continua ad allungarsi la lista di artisti e personaggi che hanno voluto partecipare al grande coro virtuale #ImagineForVerissimo. Questa settimana si uniranno: Giovanni Allevi, Joe Bastianich, Marco Masini, Mietta, Omar Pedrini e Paola Iezzi. Verrà poi dato spazio ai racconti dei Vip di come stiano trascorrendo le loro giornate in queste lunghe settimane di quarantena. Gli ospiti in collegamento saranno: Claudia Pandolfi, Laura Chiatti, Michelle Hunziker, Max Pezzali e Jack Savoretti. Inoltre verranno riproposte alcune vecchie interviste della Toffanin a Romina Power, Elisa, Claudio Amendola e Raoul Bova. Infine, da questo sabato, Verissimo inaugura un nuovo spazio. A conclusione di puntata un personaggio regalerà un pensiero, una riflessione, su questo periodo. Ad esordire in questo appuntamento sarà Fabio Volo.

Gli ospiti tv di Marco Liorni a Italia Sì

A Italia Sì, su Rai Uno dalle 16.45 alle 18.45, si continuerà a parlare dell’emergenza sanitaria Coronavirus. Come sempre, accanto al conduttore Marco Liorni non mancheranno gli opinionisti Elena Santarelli, Manuel Bortuzzo e Rita Dalla Chiesa.

Gli ospiti tv di Paolo Bonolis a Ciao Darwin

Sabato 25 aprile, in prima serata su Canale 5 torna l’appuntamento in replica con Ciao Darwin 8, l’esilarante show antropologico condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti. La sfida in questa puntata sarà tra i Davide e i Golia. A capitanare le due squadre saranno, rispettivamente, Fabio Basile e Luigi Mastrangelo. Chi vincerà la sfida?

Gli ospiti di Massimo Ranieri a “Stasera Sogna”

Dopo “Il meglio di Viva RaiPlay!” con Fiorello e “Il meglio di Danza con me” con Roberto Bolle, il sabato sera di Raiuno propone “Stasera sogna con Massimo Ranieri”. Nato come trasposizione televisiva dello spettacolo teatrale “Sogno e son desto”, Ranieri ospita alcuni artisti in cui si esibiranno in duetti canori e racconteranno alcuni aneddoti sulla vita privata e professionale. Tra i tanti, Francesco De Gregori, Andrea Bocelli, Gino Paoli, Franco Battiato, Patty Pravo ed Edoardo Bennato. Spazio anche per il teatro e il cinema grazie all’intervento di alcuni nomi come Giorgio Albertazzi, Lucia Bosè (scomparsa di recente), Stefania Sandrelli e il pittore e scultore Michelangelo Pistoletto. Non mancherà l’omaggio ad alcuni cantautori della musica italiana (Lucio Battisti, Mia Martini, Pino Daniele e Luigi Tenco).