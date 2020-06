Sabato 20 giugno 2020: ospiti Tv Talk, Verissimo, Ciao Darwin e non solo

Un altro sabato ricco di ospiti, interviste e divertimento quello del 20 giugno 2020. Nel pomeriggio sono confermati Tv Talk su Rai Tre alle 15, Verissimo su Canale 5 alle 16 e Italia Sì! su Rai Uno alle 16.45. In prima serata sfida di repliche: da un lato la settima edizione di Ciao Darwin, che torna al sabato dopo la breve parentesi dello scorso lunedì, dall’altro lo show 20 anni che siamo italiani con Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada.

Gli ospiti di Massimo Bernardini a Tv Talk

Dallo scorso 23 maggio, superata l’emergenza Coronavirus che ha stravolto i palinsesti tv, è tornato in onda su Rai 3 il programma che parla di televisione con chi la fa e con chi la guarda. In studio Massimo Bernardini con la sua squadra di cui fanno parte, tra gli altri, Cinzia Bacone e Silvia Motta. Tra gli ospiti della puntata del 20 giugno: Carlo Conti, Enrico Mentana, Lucia Annunziata, Emis Killa, Saverio Raimondo e Marinella Venegoni. L’appuntamento è alle 15 su Rai 3.

Gli ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo

Sabato 20 giugno, alle ore 16.00, su Canale 5, appuntamento con Verissimo – le storie, condotto da Silvia Toffanin. Tra i videomessaggi proposti questo sabato: dalla spiaggia di Cervia, e per una buona causa, quello di Arisa in compagnia dei suoi cani, quello della schermitrice olimpica Elisa Di Francisca, tornata ad allenarsi in pedana. E ancora, da Roma la clip dell’ex modella Youma Diakite, che annuncia a Verissimo la sua seconda gravidanza a 49 anni. Infine, in esclusiva, dal Salento il video messaggio di Alessandra Amoroso con i Boomdabash nel backstage del nuovo videoclip Karaoke. I telespettatori potranno rivedere le interviste di Silvia Toffanin a Michelle Hunziker con la figlia Aurora, Rita Pavone, Barbara Palombelli, Enzo Iacchetti e Iva Zanicchi. Come sigla iniziale Nek regalerà solo per il pubblico di Verissimo una versione inedita di un suo brano, mentre la riflessione finale sarà affidata a Cristina Parodi.

Gli ospiti di Marco Liorni a Italia Sì!

Dopo l’appuntamento mattutino iniziato lo scorso 1 giugno Italia Sì di Marco Liorni tornerà in onda sabato pomeriggio, su Rai 1, a partire dalle 16.45. Con Rita Dalla Chiesa, Manuel Bortuzzo, Elena Santarelli e Mauro Coruzzi si parlerà ampiamente della pandemia e di come è cambiata la vita degli italiani nell’ultimo periodo.

Gli ospiti di Paolo Bonolis a Ciao Darwin

Il 20 giugno 2020 Canale 5 riproporrà in prima serata una puntata della settima edizione di Ciao Darwin, trasmessa la prima volta nel 2016. La sfida della settimana dell’esilarante programma condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti è tra“Io so io” contro “Noi non semo”. I nomi delle due squadre si rifanno alla celebre battuta di Alberto Sordi nel film Il Marchese del Grillo. Le due categorie umane si sfideranno per capire qual è la caratteristica prevalente nell’uomo del nuovo millennio. A capitanare le due squadre, rispettivamente, la Marchesa D’Aragona e Manuela Villa. A indossare i succinti abiti di Madre Natura la modella Kristýna Teimerová.

Gli ospiti di Vanessa Incontrada e Gigi D’Alessio

Replica della prima puntata dello show 20 anni che siamo italiani con l’attrice italo-spagnola Vanessa Incontrada e il cantante napoletano Gigi D’Alessio. Tra gli ospiti della serata: Gianna Nannini, Claudio Amendola, Amadeus, Fiorella Mannoia, Giorgio Panariello, Mika, Marco Giallini, Umberto Tozzi e Raf, Laura Chiatti, Raphael Gualazzi, Sergio Cammariere, Morgan e Luché.