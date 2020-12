Sabato 19 dicembre 2020: ospiti in tv Verissimo, Tv Talk, Soliti Ignoti

Le anticipazioni e le ospitate dei programmi più seguiti nel pomeriggio e in prima serata, in onda per i palinsesti Mediaset e Rai

Anche per sabato 19 dicembre ci aspettano ospiti imperdibili nelle trasmissioni più seguite dei palinsesti Mediaset e Rai. Nel particolare verranno fornite anticipazioni e ospitate di quei programmi che ancora non si sono fermati per la pausa natalizia e che faranno compagnia al pubblico a casa. Scopriamo a chi tocca!

Gli ospiti di Massimo Bernardini a Tv Talk

Appuntamento pomeridiano con “Tv Talk”. Come ogni sabato Massimo Bernardini ha preparato una puntata ricca di ospiti e tematiche “calde” di attualità. Ospiti della puntata Gad Lerner e Veronica Gentili che amplieranno il tema del rapporto tra comunicazione politica e dell’opinione pubblica. Sempre con loro si indagherà sugli sviluppi del caso Giulio Regeni e della vicenda del giovane Patrick Zaki. In collegamento da Londra anche Barbara Serra di Al Jazeera English.

E ancora Katia Follesa parlerà del suo ultimo programma tv in cui mette comicamente in scena, insieme al marito e alla figlia, le sue vicende familiari. Ospite anche Luca Bizzarri che interverrà sul confine di satira e comicità partendo dalle polemiche che hanno riguardato in questi ultimi giorni Luciana Littizzetto e Wanda Nara.

Ospiti anche Giorgio Simonelli e Giancarlo Magalli. Si delineeranno i tratti della nuova stagione di “Quelli Che il Calcio” e dell’esperimento di “The Voice Senior”. Infine si farà un bilancio sul ruolo dell’intrattenimento in prima serata che in quest’anno così difficile ha fatto da padrone.

Gli ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo

Anche per questo sabato Silvia Toffanin ha in serbo per il pubblico italiano tante belle sorprese. Si inizierà con un ospite davvero speciale, Tiziano Ferro. Il cantante farà una lunga intervista in cui racconterà di tutta la sua carriera, segnalando cadute e risalite. Non mancherà un riferimento alle scelte importanti che gli hanno permesso di diventare l’uomo che è oggi. Inoltre canterà il suo nuovo singolo “Casa a Natale”.

Ancora si racconterà in studio il regista e attore Christian De Sica in scena con il suo ultimo film “In vacanza su Marte”. Per la prima volta a Verissimo Luca Argentero e la compagna Cristina Marino che vivranno il loro primo Natale da genitori della piccola Nina Speranza.

Infine, sarà ospite di Silvia Toffanin anche Antonella Elia, opinionista del Grande Fratello Vip e la dj Ema Stokholma con la sua dura storia di vita.

Gli ospiti di Amadeus a Soliti Ignoti – Il ritorno

In prima serata su Rai 1 andrà in onda i Soliti Ignoti con un appuntamento speciale interamente dedicato a Telethon. Lo show chiuderà definitivamente la Maratona cominciata a inizio settimana. Il game show condotto da Amadeus vedrà arrivare per l’occasione tantissimi ospiti vip. Alcuni di loro giocheranno la partita e il montepremi vinto sarà interamente devoluto a Telethon in beneficienza. Altri invece faranno parte delle personalità ignote.

Tra gli ospiti gli Arteteca che hanno annunciato la loro presenza ai Soliti Ignoti via social.