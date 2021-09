Sabato 18 settembre 2021: gli ospiti di Verissimo e Tu si que vales

By

Tornano in tv i programmi più amati dal pubblico italiano

La nuova stagione televisiva è ufficialmente entrata nel vivo! Sabato 18 settembre 2021 ripartono su Canale 5 Verissimo con Silvia Toffanin e Tu si que vales con Belen Rodriguez, Maria De Filippi e Sabrina Ferilli. Scopri su Gossipetv gli ospiti dei due programmi!

Gli ospiti di Verissimo

Quest’anno Verissimo raddoppia: andrà in onda sia il sabato pomeriggio sia la domenica pomeriggio, al posto che per anni è stato di Domenica Live di Barbara d’Urso. Una scelta fortemente voluta da Pier Silvio Berlusconi per tamponare i disastrosi ascolti dell’ultimo anno.

Sabato 18 settembre 2021 Silvia Toffanin accoglierà nel suo studio: il vincitore del salto in alto di Tokyo 2020 Gianmarco Tamberi con la futura sposa Chiara Bontempi, Belen Rodriguez, Adriana Volpe ed Enrico Papi.

Inoltre, verrà dato grande spazio all’intensa storia della velocista paralimpica Monica Contrafatto, che ha dedicato la sua medaglia di bronzo nei 100 metri all’Afghanistan, dove, in missione nel 2012, perse una gamba.

Domenica 19 settembre gli ospiti di Verissimo saranno: Marcell Jacobs, doppia medaglia d’oro nei 100 metri e nella staffetta 4X100 di Tokyo 2020 e la “divina” Federica Pellegrini, alla sua ultima avventura olimpica.

E poi in studio la regina dei tormentoni estivi del 2021 Orietta Berti e Ilary Blasi, alla conduzione del nuovo celebrity show di Canale 5 Star in the Star.

Gli ospiti di Tu si que vales

Gianmarco Tamberi sarà protagonista della prima puntata della nuova edizione di Tu si que vales. Lo show del sabato sera della rete ammiraglia Mediaset, giunto all’ottava edizione, torna con l’arte e il talento dei performer in gara che animano il palco trasformandolo a ogni esibizione in uno spettacolo sempre nuovo.

Ad accompagnare gli spettatori in questo percorso è la collaudatissima giuria formata da Gerry Scotti, Maria De Filippi, Teo Mammucari, Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli (che rappresenta la giuria popolare). Ognuno di loro, attraverso la propria competenza, ha il potere, tramite la “bacchetta magica” di interrompere, diminuire o prolungare la durata della performance.

Immancabili le incursioni di Gerry Scotti nei panni del manager della “Scuderia Scotti” che rappresenta “artisti sui generis” impacciati e dall’altissimo tasso di comicità. Per il quinto anno consecutivo a presentare i talenti in gara è il trio formato da Belen Rodriguez con Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni.