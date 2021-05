Sabato 15 maggio 2021, ospiti tv: Verissimo, Amici, Tv Talk, Ciao Maschio

Tutti i personaggi pubblici e i Vip che siederanno nei salotti in onda sabato in fascia pomeridiana e serale su Mediaset e Rai

Anche questo sabato tantissime novità e sorprese nei salotti e talk show delle reti Mediaset e Rai. A tal proposito, i conduttori e le conduttrici di questo weekend cercheranno come sempre in tutti i modi di fare compagnia al loro pubblico.

Dagli spunti di riflessione di trasmissioni come Italia Sì!, Tv Talk e Ciao Maschio, allo spazio per le emozioni con le interviste di Silvia Toffanin a Verissimo e la finale di Amici di Maria De Filippi.

Gli ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo

Nella prossima puntata di Verissimo spazio ai cinque finalisti di Amici. Si esibiranno i cantanti Deddy, Sangiovanni e Aka7even e i ballerini Giulia e Alessandro. Saranno in studio poi anche gli ultimi due eliminati: Tancredi e Serena.

Per rimanere sempre in tema musicale ci sarà anche Enrico Ruggeri, che martedì 25 maggio sarà in diretta su Canale 5 per giocare con la Nazionale Cantanti La partita del cuore. Ultimo ma meno importante, Francesca Fioretti parlerà del libro in cui racconta la tragica scomparsa del compagno Davide Astori e del suo nuovo amore.

Gli ospiti di Massimo Bernardini a Tv Talk

Nuova puntata di Tv Talk condotto da Massimo Bernardini in onda su Rai3 dalle ore 15. Uno dei temi più caldi che verrà trattato sarà il conflitto arabo-israeliano e le cronache di guerra di questi giorni. In più poi Maria Cuffaro e Bruno Vespa si focalizzeranno sul ritorno di Michele Santoro in tv come ospite delle trasmissioni.

Spazio anche al racconto privato ed intimo che Giorgia Meloni ha affrontato la scorsa settimana mettendo in evidenza le proprie fragilità. Ci si chiederà se è la prima volta che accade in Italia una cosa del genere nel contesto della telepolitica.

Tra gli ospiti anche Daniela Ferolla che tratterà di tv attenta all’ecosostenibilità, mentre Enzo Miccio analizzerà e cercherà di dare una risposta al perché gli spettatori sembrano essere molto attratti dal racconto del galateo e del bon ton in televisione.

Infine, Iva Zanicchi reduce dalla tv al femminile di Venus Club parlerà della sua carriera nel piccolo schermo fino agli imprevisti che avvengono negli studi televisivi e che spesso la hanno vista protagonista.

Ad arricchire il dibattito in studio anche Marta Cagnola di Radio24, Riccardo Bocca e Giorgio Simonelli.

Gli ospiti di Maria De Filippi ad Amici

Domani in prima serata su Canale 5 si decreterà finalmente il vincitore dell’attuale edizione di Amici di Maria De Filippi. Lotta quindi all’ultima canzone e ballo per aggiudicarsi la coppa del talent show.

Tra gli ospiti, per la parte dell’intrattenimento ci saranno Pio ed Amedeo. Mentre sarà in studio per il passaggio del testimone al nuovo vincitore di Amici la cantante Gaia, reduce dall’esperienza di Sanremo e tornata oggi con il nuovo singolo Boca, un featuring con Sean Paul.

Gli ospiti di Nunzia De Girolamo a Ciao Maschio

Dalle 00.20 su Rai 1 Nunzia Di Girolamo ospiterà nel suo salotto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio che si concentrerà sulla sua vita, da quella professionale a quella privata. Con lui ci sarà anche Michele Placido, attore e regista, che si rivelerà fra paure e fragilità.

E ancora Paolo Belli, cantante e personaggio televisivo, ripercorrerà la sua carriera artistica, facendo riferimento anche del suo lungo matrimonio con la moglie Deanna. Il filo conduttore invece sarà la fragilità.