Gli ospiti in tv di sabato 13 giugno: chi c’è in televisione, tutti i nomi

Un altro sabato ricco di ospiti, interviste e divertimento quello del 13 giugno 2020. Nel pomeriggio sono confermati Tv Talk su Rai Tre alle 15, Verissimo su Canale 5 alle 16 e Italia Sì! su Rai Uno alle 16.45. In prima serata si fa sentire una grande assenza: dopo mesi di repliche non andrà in onda Ciao Darwin. Il motivo è presto detto: Mediaset ha deciso di preservare il programma di Ciao Darwin, che tanto successo sta riscuotendo nonostante non si tratti di puntate inedite, dalla sfida contro Rai Uno, che trasmetterà la semifinale di Coppa Italia Napoli-Inter. Al posto del varietà di Bonolis e Luca Laurenti andrà in onda il film Guardia del corpo con Whitney Houston e Kevin Costner. L’appuntamento con Ciao Darwin è poi fissato su Canale 5 a lunedì 15 giugno.

Gli ospiti di Massimo Bernardini a Tv Talk

Dallo scorso 23 maggio, superata l’emergenza Coronavirus che ha stravolto i palinsesti tv, è tornato in onda su Rai 3 il programma che parla di televisione con chi la fa e con chi la guarda. In studio Massimo Bernardini con la sua squadra di cui fanno parte, tra gli altri, Cinzia Bacone e Silvia Motta. Tra gli ospiti della puntata del 13 giugno: Katia Ricciarelli, Myrta Merlino, Luca Bottura, Antonio Luca Di Bella, Pino Strabioli e Riccardo Bocca. L’appuntamento è alle 15 su Rai 3.

Gli ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo

Sabato 13 giugno, alle ore 16.00, su Canale 5, appuntamento con Verissimo – Le storie, condotto da Silvia Toffanin. Come sigla iniziale Gaia Gozzi regalerà solo per il pubblico di Verissimo una versione particolare della sua hit Chega. Tra i video messaggi proposti questo sabato quello di Paola Di Benedetto con il fidanzato Federico Rossi, finalmente insieme dopo la lontananza forzata a causa del lockdown, E ancora, da Milano la clip di Silvia Provvedi a breve mamma per la prima volta, quella di Simona Ventura e dalla sua casa di Varese quella di Daniele Bossari. Quest’ultimo e la Ventura saranno anche protagonisti delle interviste riproposte questa settimana. Inoltre, i telespettatori potranno rivedere gli incontri di Silvia Toffanin con Alena Seredova, Gemma Galgani e Alfonso Signorini. Questa settimana la riflessione finale, sulla scia della morte di George Floyd, avrà come tema il razzismo e sarà affidata alla pallavolista Valentina Diouf.

Gli ospiti di Marco Liorni a Italia Sì!

Dopo l’appuntamento mattutino iniziato lo scorso 1 giugno Italia Sì di Marco Liorni tornerà in onda sabato pomeriggio, su Rai 1, a partire dalle 16.45. Con Rita Dalla Chiesa, Manuel Bortuzzo, Elena Santarelli e Mauro Coruzzi si parlerà ampiamente della pandemia e di come è cambiata la vita degli italiani nell’ultimo periodo.