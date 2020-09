Sabato 12 settembre 2020: ospiti Verissimo e Italia Sì

Sabato 6 settembre 2020 tornano in onda Verissimo su Canale 5 e Italia Sì su Rai Uno. Silvia Toffanin con il suo programma è pronta a riportare sul piccolo schermo racconti di vita, storie intense e grandi emozioni. Dopo diversi mesi di assenza, la trasmissione tv Mediaset torna con la nuova stagione. Questa è una prima puntata ricca di ospiti davvero interessanti. Innanzitutto il talk show, condotto dalla Toffanin per il 14esimo anno, accoglie Lapo Elkan, che in esclusiva svela dettagli inediti della sua intensa vita. Silvia intervista, dopo il periodo buio passato a causa della pandemia del Coronavirus, anche Piero Chiambretti. Il conduttore è pronto a tornare sul piccolo schermo con il programma sportivo Tiki Taka su Italia 1. Tra gli ospiti di questa prima puntata, vi è Alfonso Signorini, il quale presenterà la quinta edizione del Grande Fratello Vip, in onda dal prossimo lunedì 14 settembre. Pronta a entrare nella Casa più spiata d’Italia è Elisabetta Gregoraci, la quale si lascia intervistare questo sabato da Silvia Toffanin. La futura concorrente del GF Vip è al centro dell’attenzione mediatica per le vicende che riguardano Flavio Briatore, suo ex marito.

Gli ospiti in tv di sabato 6 giugno a Verissimo e Italia Sì: chi c’è in televisione, tutti i nomi

Tra gli ospiti di Verissimo di sabato 12 settembre 2020 vi è Alessia Marcuzzi, in collegamento dalla Sardegna. La conduttrice presenta, invece, la nuova edizione di Temptation Island, che prenderà inizio il prossimo mercoledì 16 settembre. Infine, entra nello studio del talk show Giorgia Palmas, incinta della sua secondogenita. Torna in onda nel pomeriggio di sabato anche Italia Sì, con Marco Lioni. Il conduttore è pronto a tornare a guidare il programma Rai affiancato da Enrica Bonaccorti, Mariolina Cannuli, Georgia Luzi, Raimondo Todaro e Mauro Coruzzi.

Italia Sì sabato 12 settembre 2020: gli opinionisti a rotazione per questa nuova edizione

Il pubblico di Rai 1 assisterà a un grande cambiamento all’interno della trasmissione condotta da Liorni. Infatti, come lui stesso dichiara in un’intervista sul settimanale DiPiùTV, gli opinionisti cambieranno ogni 4 o 5 puntate. Dunque, la novità di quest’anno è che non saranno più presenti i volti fissi. Questa settimana il pubblico troverà sul piccolo schermo Bonaccorti, Cannuli, Luzi, Todaro e Coruzzi.