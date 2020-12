Sabato 12 dicembre 2020, ospiti tv: Verissimo, Tv Talk, All Together Now e “Festa di Natale” per Telethon

Sabato 12 dicembre giornata ricca di sorprese nelle trasmissioni più seguite dai telespettatori italiani. Oltre alla solita programmazione che ci fa compagnia il giorno prima della domenica nel pomeriggio e in serata, si aggiunge la “Festa di Natale” in onda su Rai 1 che apre la 31esima edizione della Maratona Telethon dal 12 al 19 dicembre, settimana dedicata alla ricerca sulle malattie genetiche rare.

Anche questo sabato i palinsesti Rai e Mediaset terranno compagnia al proprio pubblico con la presenza di numerosi e importanti ospiti. Ecco quali.

Gli ospiti di Massimo Bernardini a Tv Talk

Sabato 12 dicembre alle 15 su Rai3 a Tv Talk appuntamento con il documentario “Edizione Straordinaria”, alla presenza dell’autore, Walter Veltroni e Bruno Vespa si ripercorrerà la storia del Paese. In più con Saverio Raimondo, appena partito alla conduzione del nuovo programma “Pigiama Rave”, si tratterà il tema delle vaccinazioni.

Ci sarà anche il regista Davide Livermore che commenterà la Prima della Scala più anomala dal dopoguerra a oggi, mentre con Domenico Iannacone si tratterà il nuovo modo di concepire il giornalismo televisivo. Infine, sarà presente anche Ambra Angiolini in studio. Con lei si argomenterà sulla sua nuova fiction e sul difficile tema dei disturbi alimentari. A partecipare al dibattito anche Riccardo Bocca e Diego Passoni.

Gli ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo

Anche questo sabato Silvia Toffanin ospiterà in studio le personalità dello spettacolo più in voga del momento che ci faranno compagnia con le loro storie ed interviste. Tra gli ospiti Paolo Ciavarro e le sue donne più importanti, Eleonora Giorgi e Clizia Incorvaia e poi Rita Rusic e le rivelazioni sul suo divorzio con Vittorio Cecchi Gori.

E ancora per il settore moda la stilista Elisabetta Franchi che parlerà della strada intrapresa per il successo. Per la prima volta a Verissimo Francesco Oppini con la mamma Alba Parietti; i neo genitori Stash e Giulia Belmonte e infine, Elisabetta Gregoraci, che ha abbandonato la Casa del Grande Fratello Vip per ricongiungersi a suo figlio Nathan Falco.

Gli ospiti di “La Festa di Natale” per Fondazione Telethon

Come ogni anno la Rai presenta una serata interamente dedicata a Fondazione Telethon, in supporto alla ricerca scientifica per malattie genetiche rare. Per celebrare l’evento, musica, balli, storie e performances di spettacolo a favore della raccolta fondi per Telethon. Per far ciò una squadra di artisti con la A maiuscola è già pronta ad animare la serata insieme a Paolo Belli.

Tra gli ospiti possiamo annoverare tanti attori, cantanti e conduttori: Serena Rossi, Gigi D’Alessio, Nek, Rocio Munoz Morales, Paola Cortellesi, Enrico Ruggeri, Antonella Clerici, Serena Bortone, Flavio Insinna, Eleonora Daniele, Vittoria Puccini, Luca Zingaretti, Giancarlo Giannini, Cristiana Capotondi e tanti altri.

Inoltre, nel corso della serata verrà presentata l’opera prima realizzata con Rai Cinema dal titolo “Nato Raro”, scritta da Ivan Cotroneo e diretta da Maria Sole Tognazzi.

La finale di All Together Now con Michelle Hunziker

Nella puntata di sabato 12 dicembre in prima serata su Canale 5 ci sarà la finale di All Together Now. In sfida i 7 concorrenti rimasti in gara che lotteranno per aggiudicarsi il premio di 50mila euro.

Nel corso della puntata i concorrenti si sfideranno in diverse manche fino ad arrivare alla penultima in cui i 3 aspiranti cantanti duetteranno con Rita Pavone, Anna Tatangelo e Francesco Renga sulle note di tre grandi successi dei giudici. J-Ax presenterà ogni performance.

I 7 concorrenti che si sfideranno nella finale sono Kam “Eki” Cahayadi (33 anni, di Giacarta), Dalila Cavalera (23 anni, di Nardò), Silvia Rita Iannone (21 anni, di Corato), Domenico Iervolino (23 anni, di Ottaviano), Antonio Marino (38 anni, di Napoli), Alessio Selvaggio (25 anni, di Palermo) e Savio Vurchio (52 anni, di Andria).