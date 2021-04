By

Sabato 1 maggio nuovi importanti appuntamenti con i programmi più seguiti del sabato sera e pomeriggio in Mediaset e Rai. Ancora una volta i vari conduttori si sono impegnati a regalare al proprio pubblico grandissime sorprese.

Ecco dunque quali saranno i protagonisti del weekend e le tematiche che faranno da sfondo a talk ed interviste. Di seguito, tutte le anticipazioni.

Gli ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo

Su Canale 5 appuntamento alle ore 15.30 con Verissimo. Silvia Toffanin accoglierà nel suo studio Anna Tatangelo che si racconterà parlando della propria vita. A seguire il fondatore dei Nomadi, Beppe Carletti che si dividerà tra carriera e vita privata.

Tra gli ospiti ci saranno anche Malika Ayane, reduce dall’ultima edizione del Festival di Sanremo con il brano Ti piaci così e poi anche Anna Ferzetti, attrice e moglie di Pierfrancesco Favino. In studio ci saranno presenti pure Serena Grandi e Corinne Clery che parleranno della loro lunga ma complessa storia di amicizia.

Per gli allievi di Amici, Leonardo La Macchia parlerà della sua esperienza nella scuola più famosa d’Italia e dei suoi progetti per il futuro. Mentre Rajae Bezzaz, inviata di Striscia la Notizia, presenterà la sua autobiografia intitolata L’araba felice.

Infine, la ballerina e conduttrice Lorella Boccia, che presenterà su Italia1 il late show tutto al femminile Venus Club, svelerà a Verissimo il sesso del bimbo o della bimba che aspetta in grembo.

Gli ospiti di Massimo Bernardini a Tv Talk

Ad aprire la puntata di Tv Tall alle ore 15 su Rai 3 ci sarà Alessandro Barbero, professore di Storia medievale. L’analisi partirà con il focus sul suo successo mediatico. Mentre con Alberto Matano e Giorgio Simonelli si parlerà del cambiamento comunicativo del presidente Mario Draghi e il racconto televisivo sull’Italia che negli ultimi giorni sta provando a riaprire. Il quesito si fonda su un’unica domanda: l’informazione si divide tra la voglia di celebrare il momento e l’invito alla prudenza?

In studio ci sarà anche la cantante e attrice Margherita Vicario che ricorderà l’importanza del Concertone del Primo Maggio, in onda subito dopo Tv Talk. Luca Ward, invece, svelerà i segreti del suo mestiere di doppiatore e voce narrante televisiva.

Altro tema della puntata sarà il modo diverso di raccontare il territorio in tv. Ad animare il dibattito saranno Federico Quaranta e il suo Il Provinciale. A seguire Giusi Battaglia parlerà della decisione di costruire un programma di cucina regionale intitolato Giusina in Cucina.

Ultimi ma non meno importanti, Valerio Lundini, nuovo talento dello humour surreale, e Lillo, maestro riconosciuto del genere, spiegheranno perché il pubblico tv sembra esserne nuovamente attratto. Ad arricchire il dibattito in studio anche Maria Volpe del Corriere della Sera e Riccardo Bocca.

Gli ospiti di Maria De Filippi ad Amici

Continua la corsa al Serale degli alunni di Maria De Filippi. Tra gag e performance ecco quali ospiti si presenteranno in studio. Stavolta saranno tre, due i ritorni. Per lo spazio dedicato alla comicità ci sarà Nino Frassica mentre per la musica Loredana Berté.

Ad aggiungersi ci sarà anche una ex allieva del talent show, ora famosa cantante, Giordana Angi.

Gli ospiti di Nunzia De Girolamo a Ciao Maschio

Nuovo appuntamento con Nunzia De Girolamo e il suo Ciao Maschio. Protagonisti della puntata stavolta saranno Vincenzo Salemme, attore, commediografo e regista, che ripercorrerà le tappe più significative della sua vita professionale e dedicherà al pubblico un monologo legato al tema “uomini e sogni”.

In studio anche Don Davide Banzato, prete di strada in libreria con il suo nuovo libro che parla del suo complesso e tormentato percorso di vita e fede, il cammino che lo ha portato alla fede, le incertezze del caso, sino all’incontro con la comunità Nuovi orizzonti, che gli ha letteralmente cambiato la vita.

Infine Tommaso Labate, giornalista, conduttore radiofonico e volto tv, che parlerà della sua terra natia, la Calabria, sua terra d’origine e alcuni aneddoti della sua infanzia e vita professionale.

Il filo rosso della puntata sarà il tema della paura.

Gli ospiti di Marco Liorni ad Italia Si!

Alle 16.45 su Rai 1 Marco Liorni ad Italia Sì metterà il focus sulla capacità di reinventarsi quando il lavoro si perde. A testimonianza 5 storie di persone che si sono ritrovate a fare un lavoro che mai avrebbero immaginato.

Tra gli ospiti poi il grande musicista Stefano Di Battista, che aprirà la puntata esibendosi live su una musica composta per lui dal premio Oscar Ennio Morricone, dedicherà l’esibizione al valore edificante del lavoro. Poi salirà sul podio Franco, per la sparizione di un crocifisso aureo che è stato sostituito con uno di plastica.

Sul podio ci sarà anche la storia di Daniela che rivolgerà un appello a sua madre naturale, essendo lei stata adottata. Tra i temi che si andranno a toccare ci sarà l’appello dello zio di Yais, Joe che chiede alle istituzioni di farla venire in Italia, bloccata in Perù da un anno. E poi si parlerà di un tampone rapido per diagnosticare il Covid che si può fare da soli.