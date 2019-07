Rutger Hauer è morto a 75 anni: addio all’attore olandese

Come è morto Rutger Hauer: l’attore ha recitato in numerosi film

Lutto nel mondo del cinema: è morto Rutger Hauer. Ad annunciare il decesso il suo agente che ha rivelato che i funerali dell’attore si sono tenuti oggi. Hauer è infatti deceduto a soli 75 anni lo scorso 19 luglio, nella sua casa in Olanda, dopo una breve malattia. Nella sua lunga carriera, Hauer ha preso parte a più di 170 pellicole, tra cui Eureka, Lady Hawke e La leggenda del Santo Bevitore. Ma è diventato popolare anche per il ruolo del replicante in Blade Runner e per il film Buffy l’Ammazzavampiri. Rutger si è sposato due volte: dalla prima moglie ha avuto la figlia Aysha (anche lei attrice) mentre dal 1985 fino agli ultimi giorni della sua vita è stato legato alla scultrice e pittrice Ineke.

Chi era Rutger Hauer: la lunga carriera dell’attore

Ruger Hauer era nato nel 1944 a Breukelen, in Olanda. Era figlio di due attori, Arend e Teunke, e aveva tre sorelle. Aveva iniziato la carriera nel 1969 con la serie tv Floris, alla quale erano seguiti alcuni film e altri lavori per il piccolo schermo. La svolta era arrivata nel 1982 con Blade Runner, film che ha imposto l’attore all’attenzione del pubblico internazionale.

Rutger Hauer celebre per Blade Runner e Lady Hawke

Successivamente aveva recitato in The Hitcher – La lunga strada della paura e Lady Hawke. Nel 1988 aveva vinto il Golden Globe per il film tv Fuga da Sobibor.