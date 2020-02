Quanto guadagna Rula Jebreal al Festival di Sanremo 2020: la risposta della giornalista palestinese

Rula Jebreal sarà tra le donne protagoniste della prima puntata del Festival di Sanremo 2020. La giornalista palestinese affiancherà Amadeus e Diletta Leotta, con i quali ha da subito instaurato un certo feeling. Durante la conferenza stampa di presentazione della kermesse musicale, stuzzicata dai giornalisti presenti, Rula ha fatto chiarezza sul suo compenso. “Io 25 mila euro? Non è quella la cifra, ma non la dirò. Il vero tema è capire perché nel 2020 le donne vengono ancora pagate il 25% in meno rispetto agli uomini che fanno il loro stesso lavoro. Il mio compenso era sui vostri giornali prima ancora di chiudere il mio contratto con la Rai. Ho promesso che 50% sarà donato a Nadia Murad”, ha detto la Jebreal.

Chi è Nadia Murad, la donna che sarà aiutata da Rula Jebreal

Nadia Murad è un’attivista per i diritti umani che nel 2014 è stata rapita e tenuta in ostaggio dall’Isis. Nel 2016 la 26enne è stata nominata prima ambasciatrice ONU per la dignità dei sopravvissuti alla tratta di esseri umani mentre due anni fa ha vinto il Premio Nobel per la pace.

Anche Tiziano Ferro ha deciso di donare il suo compenso

Se Rula Jebreal devolverà solo il 50% del suo compenso, Tiziano Ferro ha deciso di donare tutto a 5 associazioni benefiche di Latina, città dove è nato e cresciuto.