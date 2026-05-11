Rudy Zerbi e Grace Raccah sposi, i dettagli del matrimonio segreto e chi è la moglie del prof di Amici

Rudy Zerbi ha sposato Grace Raccah, la donna con cui fa coppia da circa tre anni. I due hanno 22 primavere di differenza (lui 57 anni, lei 35) e sono diventati marito e moglie domenica 10 maggio, unendosi con rito ebraico. La cerimonia è stata organizzata in una location alle porte di Roma. Ne danno notizia Dagospia e il giornalista Gabriele Parpiglia. Quest’ultimo, nella sua newsletter, ha anche pubblicato alcune foto dell’evento in cui si vede il discografico con un elegante abito blu e cravatta. La sposa ha optato per un tradizionale abito bianco. Le nozze si sono svolte in gran segreto.

Rudy Zerbi e Grace Raccah si sono sposati: matrimonio con rito ebraico

Grace è figlia di Daniele Raccah, imprenditore attivo nel settore dell’abbigliamento e co-fondatore del marchio Dan John. Zerbi non ha bisogno di presentazioni: professione discografico, da anni è protagonista di varie trasmissioni radiofoniche e televisive. Ha legato la sua immagine ai talent show Tu sì que vales e Amici di Maria De Filippi. Nel primo programma è da anni giurato, nel secondo è uno degli storici prof.

Rudy è sempre stato molto riservato sulla sua attivissima vita sentimentale. Negli anni scorsi, però, si era lasciato sfuggire qualcosa, affermando che il suo cuore aveva cominciato a battere all’impazzata per una donna. A Verissimo aveva spiegato che aveva di nuovo sentito le farfalle nello stomaco, riferendosi proprio alla conoscenza di Grace. La love story ha avuto un’evoluzione positiva, culminata con il matrimonio.

La movimentata vita sentimentale di Rudy Zerbi: 4 figli da 3 donne diverse

Zerbi ha quattro figli, avuti da tre donne diverse. I primi due, Tommaso e Luca, sono nati dal primo matrimonio con l’ex moglie Simona. Si è poi legato all’attrice Carlotta Miti, nipote del cantante Gianni Morandi, con la quale ha avuto il terzogenito Edoardo. Infine, dalla relazione con Maria Soledad Temporini è nato Leo. La storia d’amore con Temporini è naufragata nel 2021.

Dopo la rottura, Rudy ha conosciuto Grace. Anche lei è già mamma, come rivelato qualche settimana fa a Verissimo dallo stesso discografico: Raccah ha una figlia. Zerbi ha descritto l’amata come una “mamma meravigliosa” e come una persona molto matura. “La mia compagna è più giovane di me, ma nei momenti difficili dove bisogna essere grandi, la grande è lei e io sono un uomo molto fortunato”, aveva aggiunto il prof di Amici.