Ruby Rose è Batwoman: 3 cose da sapere sulla nuova serie tv della CW

Batwoman serie tv, l’attrice protagonista è Ruby Rose: 3 curiosità sul nuovo telefilm

Ruby Rose è stata scelta come attrice protagonista di Batwoman, la nuova serie della CW dedicata all’eroina mascherata. Il telefilm sarà prodotto da Greg Berlanti, lo stesso autore di Arrow, The Flash, Supergirl e Legends of tomorrow. Batman in gonnella farà il suo esordio proprio nel crossover annuale tra le quattro serie tv che andrà in onda in autunno. Di seguito 3 imperdibili curiosità sulla nuova Batwoman!

1. Batwoman sarà lesbica e esperta nel combattimento di strada. Per la prima volta una super eroina sarà dichiaratamente lesbica. E nessuno può interpretare questo personaggio meglio di Ruby Rose: l’attrice ha fatto coming out all’età di 12 anni! Oggi, invece, si dichiara gender fluid. Batwoman è descritta anche come “esperta nel combattimento da strada, pronta a sopprimere il rigurgito criminale della città in crisi”.

2. Batwoman verrà introdotta nell’Arrowverse. Come già anticipato, Ruby Rose sarà la grande protagonista del crossover annuale tra Arrow, The Flash, Supergirl e Legends of Tomorrow. Al momento non c’è ancora una data della puntata, ma dovrebbe essere a dicembre. La nuova serie tv debutterà invece sulla CW nella primavera del 2019.

3. Batwoman dovrà combattere i suoi demoni come Batman. Come Bruce Wayne, pure Kate Kane dovrà affrontare i propri demoni nel corso delle puntate. Oltre a difendere le persone di Gotham dovrà sfidare i propri limiti. E a proposito di Gotham, gli autori di Batwoman hanno chiarito che la storia con protagonista Ruby Rose non avrà nulla a che vedere con il telefilm della Fox con Ben McKenzie.

Il messaggio di Ruby Rose su Batwoman

“Questo è qualcosa che avrei voluto disperatamente vedere in TV quando ero un giovane membro della comunità LGBT e non mi sono mai sentita rappresentata in TV e spesso mi sentivo sola e diversa. Grazie a tutti, grazie Dio”, ha scritto su Instagram l’attrice australiana appena si è diffusa la notizia del suo coinvolgimento in Batwoman.