Rossella Erra parla dei genitali di Fedez in tv, la reazione del rapper

Al via la nuova stagione di CitofonareRai2, trasmissione domenicale con al timone il tandem composto da Simona Ventura e Paola Perego. Nel corso della prima puntata, a un certo punto, si è tentato di strizzare l’occhio al gossip. Ed è intervenuta la specialista Rosella Erra. Alla tribuna di Ballando con le Stelle, in tal senso, non c’è nulla da spiegare. Così si è spinta in un panegirico stucchevole sul ‘farfallonismo’ di Fedez, con tanto di doppio senso sui suoi ‘gioielli’ intimi. Al rapper è subito giunta all’orecchio la gag e l’ha commentata sul suo profilo Instagram. A quanto pare l’ha trovata esilarante e divertente.

“Fedez che cosa ha fatto? Ha detto: ‘Io ce l’ho, lo voglio far vedere e ve lo faccio vedere'”, ha spiegato con enfasi la Erra, in riferimento ai tanti flirt del rapper dopo che è finito il suo matrimonio con Chiara Ferragni. “Che cosa ha?”, hanno chiesto divertite le due conduttrici, avendo inteso il doppio senso. “C’ha questa voglia di vivere”, ha chiosato la tribuna di Ballando con le Stelle. Scrosciante risata in studio. La faccenda è subito stata captata dal cantante milanese che ha ripostato un frame dell’intervento della Erra e lo ha commentato spassosamente con una emoj che ride a crepapelle e le seguenti parole: “Fate come me, tirate fuori la vostra voglia di vivere”.

Il siparietto è risultato divertente anche a diversi telespettatori sintonizzati su Rai Due, che si sono riversati sui social e hanno rilanciato quanto detto dall’opinionista in forza Milly Carlucci.

Fedez e il concerto a Ozieri: morto bimbo, pioggia di proteste

Nelle scorse ore il rapper è finito al centro delle polemiche indirettamente per via di una tragedia. Sabato 14 settembre si è esibito a Ozieri, comune in provincia di Sassari. Poche ore prima del suo concerto, un bimbo di 9 anni del paese è morto, schiacciato da una porta da calcio mentre stava giocando in un campetto. Nonostante l’episodio drammatico, l’evento musicale non è stato annullato e l’ex marito di Chiara Ferragni si è esibito come da programma. La vicenda ha innescato una pioggia di proteste da parte dei cittadini.