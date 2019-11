Rossella Brescia, il matrimonio con Cenci e la storia con Luciano Cannito

Rossella Brescia: il matrimonio naufragato con Roberto Cenci, la storia con Luciano Mattia Cannito e il figlio mai arrivato

Rossella Brescia e quell’amore grande per Luciano Cannito, con il quale condivide una storia sentimentale da più di 10 anni. Nel passato della conduttrice e ballerina c’è anche un matrimonio naufragato, quello con Roberto Cenci. Con il regista televisivo i fiori d’arancio sono arrivati nel 2000. Il rapporto nuziale è proseguito per quattro anni, prima di subire la battuta d’arresto definitiva nel 2004, periodo in cui si è separata. Un addio fatto trapelare alla stampa attraverso un comunicato firmato anche dall’ex marito. Succede però che da un tramonto, si passi al buio della notte, per poi godere l’alba di un nuovo inizio. Per Rossella quell’alba luminosa è stata il coreografo Cannito. Un’alba che perdura tutt’oggi.

Luciano e Rossella ninete baci sul lavoro: non si ‘sgarra’

“Sei una persona sincera, trasparente […] sei molto più bella dentro di quanto tu non sia fuori, io devo aver fatto qualcosa di veramente buono nella mia vita per meritarti”, dichiarava Cannito qualche mese fa alla sua Rossella, in occasione dell’ospitata di quest’ultima al programma di Rai1 Vieni da Me. Innanzi a Caterina Balivo, la danzatrice ha raccontato poi qualche chicca della loro relazione. I due lavorano spesso assieme e la regola d’oro è non ‘sgarrare’ mai quando si è impegnati professionalmente: “In sala prove c’è grande discrezione. Neanche un bacio? No, stiamo lavorando. Nella danza bisogna essere rigorosi e disciplinati”.

Rossella Brescia e il desiderio di un figlio: “Io c’ho provato però non è arrivato”

Recentemente la Brescia, in un’intervista, ha espresso con una punta di rammarico la sua amarezza per non essere mai riuscita a rimanere incinta. L’unica gioia che non è arrivata nella sua vita. La danzatrice ha confessato che all’inizio, con Luciano, ha sofferto per una simile situazione, anche se poi ha trovato maggiore serenità: “Io c’ho provato però non è arrivato […] All’inizio ho sofferto tanto, ma una donna può essere felice anche senza figli”.