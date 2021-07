Rosolino e Natalia Titova: “Le nostre famiglie non erano d’accordo”

Per l’ex nuotatore e l’ex insegnante di Ballando con le Stelle non è stato facile amarsi agli inizi della loro relazione

Massimiliano Rosolino e Natalia Titova stanno insieme dal 2006. Galeotto è stato Ballando con le Stelle di Milly Carlucci. All’epoca lui era uno dei concorrenti, lei la sua insegnante. Tra una rumba e un cha cha cha è scoppiata la passione. All’inizio, però, i due hanno dovuto fare i conti con incredulità e scetticismo. A credere poco in questa relazione sia la famiglia dell’ex nuotatore sia quella dell’ex ballerina.

Al settimanale Confidenze Natalia Titova ha ammesso che sua madre era molto scettica su Massimiliano Rosolino:

“Sosteneva che non sarebbe durata. Anche sua madre non era contenta e i dubbi sono continuati quando sono rimasta incinta di Sofia. Poi, per fortuna, ha cambiato idea e andiamo d’accordo. È australiana, più tosta di una russa”

A tal proposito l’inviato dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi ha aggiunto:

“Quando l’ha saputo mamma ha detto: “Cavolo!”, ma in modo meno educato. Alla fine però hanno parlato i fatti. Con mia suocera è stata più dura, perché avevamo anche il limite della lingua. E ancora non sono sicuro di aver passato l’esame”

Nonostante non siano ancora marito e moglie – Rosolino e Natalia hanno sempre assicurato di sentirsi già sposati – la coppia è molto unita e il passare del tempo non ha scalfito il loro sentimento. Quella tra Massimiliano e la Titova è sicuramente una delle storie d’amore più solide del mondo dello showbiz italiano.

Uno dei segreti di questa unione? L’indipendenza e soprattutto l’assenza di gelosia. Natalia Titova ha spiegato di non essere una compagna gelosa e di non controllare neppure il telefono di Massimiliano Rosolino. Fiducia e libertà sono fondamentali per l’insegnante di balli latino-americani:

“Non sono il tipo che controlla. Anche perché nel caso preferisco rimanere all’oscuro. Ma non ho mai avuto dubbi perché so quanto tiene a noi”

La famiglia di Massimiliano Rosolino e Natalia Titova

Massimiliano Rosolino e Natalia Titova hanno due figlie: Sofia, 10 anni, e Vittoria, 8. Entrambi sono genitori molto presenti e premurosi per le due bambine. Quest’ultime intendono seguire le orme paterne: fin da piccolissime sono iscritte a nuoto. La secondogenita pratica anche nuoto sincronizzato.

Lo sportivo spera che le sue eredi facciano agonistica almeno fino ai 16 anni e, perché no, riescano ad arrivare un giorno alle Olimpiadi. Natalia Titova ha assicurato che Massimiliano Rosolino è un papà molto severo ma attento alle esigenze di Sofia e Vittoria.

Decisamente più morbida Natalia Titova, che non ha sofferto per la lontananza di Massimiliano Rosolino. L’ex ballerina è stata molto contenta dell’opportunità che il compagno ha ricevuto dalla produzione dell’Isola dei Famosi. Un’esperienza di cui Rosolino va molto fiero e arrivata dopo la quarantena, che non è stata particolarmente facile per la sua famiglia.