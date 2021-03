Rosita Celentano si è lasciata con Angelo Vaira: parla la conduttrice

Rosita Celentano ha ufficializzato per la prima volta la rottura con Angelo Vaira. I due sono stati insieme per 5 anni ma adesso, a quanto pare, hanno deciso di dirsi addio. A confermarlo è stata lei stessa che ha rilasciato un’intervista al settimanale Diva e Donna. La rottura è avvenuta precisamente un anno fa, prima del lockdown. La figlia del Molleggiato ha raccontato di aver trascorso la quarantena da sola. Un periodo non molto facile per lei che si è ritrovata ad affrontare una pandemia senza alcun aiuto. La rottura con Vaira è stata vissuta con serenità dalla Celentano che ha dichiarato che ognuno ha le sue responsabilità: “Credo sia stata casuale la tempistica. Doveva andare così tra me e Angelo e non voglio recriminare nulla, ognuno ha le sue responsabilità”.

In quanto ai genitori, non li vede da un bel po’ di tempo, precisamente da Natale 2019. Si sono rinchiusi nella villa di Campesone di Galbiate perché, a detta della Celentano, la madre è terrorizzata da questo virus. Ad inizio lockdown Rosita ha dovuto far fronte alla solitudine, ma ha potuto contare sull’aiuto dei suoi cani Euphoria e Morphine.

Ci sono state anche l’amica Paola Neglia, che l’ha fatta avvicinare al taoismo, e l’altra sua amica Morena. Anche sua cugina Alessandra, la famosa insegnante del talent show Amici, le è stata molto vicina con lunghe videochiamate. Un periodo che l’ha aiutata anche a fare pace con sé stessa: “Mi ero persa per pigrizia e un po’ di superficialità. Sono tornata alla preghiera. Sono in fase zen”.

Una fase di stallo a cui Rosita non è abituata. La figlia di Adriano Celentano e Claudia Mori, infatti, ha fatto il suo esordio all’età di 10 anni nel film Yuppi du, un film dove i genitori erano protagonisti.

Rosita ha partecipato anche a Fantastico 8, condotto da suo padre. Dopo essersi lanciata nel mercato disografico con il Clan Celentano, nel 1989 conduce il Festival di Sanremo inieme a Gianmarco Tognazzi, Danny Quinn e Paola Dominguin.

Nella seconda metà degli anni 90, ha continuato la sua carriera di conduttrice, dividendosi tra Rete 4 e Telemontecarlo. Nel 2002, ha anche recitato nella fiction Padri. Nel 2004, invece, è stata inviata nella prima edizione di Music Farm, condotta da Amadeus.

Ci sono anche i reality nel suo percorso televisivo. Nel 2006, infatti, ha fatto parte del reality Reality Circus, per poi diventare ospite fissa di Barbara d’Urso per un bel po’ di tempo.

Nel 2011, è stata giurata nel programma Lasciatemi cantare, in onda su Rai Uno, per poi partecipare alla trasmissione Punto su di te, nel 2012, come concorrente. Il suo ultimo lavoro come attrice è stato ne Compromessi sposi nel 2019.