Annuncio drammatico mentre andava in onda la ventitreesima puntata del Grande Fratello Vip 7. Rosella Rota è morta. La donna è stata per una sola puntata l’opinionista del popolo (insieme a sua sorella Adriana) nel corso della scorsa edizione del reality più spiato d’Italia. Ad annunciare la morte della donna è stato Luca Vismara, tramite un post pubblicato su Instagram di notte, intorno all’1.15, poco prima che Alfonso Signorini chiudesse l’appuntamento in onda sabato 17 dicembre su Canale Cinque.

Questo il triste annuncio di Vismara, a corredo di una foto e di alcuni video in cui si vede la simpatica donna. Con lei condivideva un forte legame di amicizia:

“Ci hai lasciati anche tu, Ross. Con un colpo di scena che neanche nei nostri “reality” in spiaggia a Moneglia. Mi hai insegnato che l’età è solo un numero e che le grandi amicizie nascono lì dove c’è amore. Alla fine, non siamo mai stati così diversi. Con il nostro cinismo, la nostra corazza e quel cuore grande per quei pochi che sanno decifrarci. Sei stata l’amica inaspettata. Attenderò l’estate con meno ansia. Un grande pezzo di quest’ultima se ne va con te. Nessuno mai potrà sostituire quel posto dell’ombrellone accanto al mio. Ci sarai sempre tu. Ti ho voluto e ti vorrò per sempre bene. Tuo Luca”.

Non appena il post è stato veicolato sui social ha catturato l’attenzione di tantissimi utenti che hanno espresso cordoglio e vicinanza ai familiari della donna. Tra questi anche Marina La Rosa, concorrente del primo storico Grande Fratello.

Rosella e Adriana Rota, le opinioniste ‘popolari’ del GF Vip 6

Signorini volle Rosella e la sorella Adriana Rota come opinioniste aggiuntive al GF Vip 6. Le due donne funsero come voce del popolo. “Accanto alle nostre due opinioniste ufficiali avranno un piccolo spazio anche due opinioniste molto pop, prese direttamente dal divano di casa”, aveva spiegato il direttore di Chi Magazine.

“Due spettatrici appassionate di reality, che conoscono bene il programma e si appassionano a tutte le dinamiche possibili – aveva aggiunto il giornalista -. Due voci decisamente fuori dal coro che faranno da controcanto alle versioni ufficiali nella nostra arena di discussioni e di confronti“.