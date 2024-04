Rose Villain: i suoi nudes fanno il giro del web, ma sono fake

Rose Villain su Instagram si è sfogata a causa di un brutto episodio che le è accaduto, una violenza che sta subendo. Ha infatti rivelato che in questi giorni stanno circolando sue foto da nuda.

La cantante ha sporto denuncia ai danni di chi ha diffuso le foto, che tra l’atro sono fake. A prescindere, ha spiegato che questa cosa la mette profondamente a disagio ed ha ricordato che ciò corrisponde ad un reato. Già in generale è vietato diffondere materiale intimo privato, ancora di più se è falso. Infatti pare che sono stati fatti dei fotomontaggi con il volto della cantante in cui viene mostrata in deshabillé e stanno facendo il giro del web.

Rose ci ha tenuto anche a sottolineare come questi episodi sono molto più diffusi di ciò che crediamo e possono creare danni letali nelle persone più fragili. Anche lei, seppur sa che sono fake, sta vivendo con profondo disagio questa cosa. La situazione sarebbe ancora più difficile se coinvolgesse una ragazza più debole e che non ha gli strumenti e la forza per denunciare.

La cantante ci ha tenuto quindi a fare chiarezza, sia per spiegare che in realtà quei nudes non le appartengono, ma ancora di più per invitare le vittime come lei a denunciare. Sperando sempre nel buonsenso delle persone che non diffondano materiale di questo tipo, vero o falso che sia.

Rose Villain: vita privata e carriera

Abbiamo visto recentemente l’artista sul palco di Sanremo con il brano Click Boom, con cui si è classificata 23esima. Ma l’artista dalla maggior parte del pubblico è diventata più conosciuta dopo il brano estivo cantato con Achille Lauro, Fragole.

Il suo vero nome è Rosa Luini ed è nata nel 1989. In realtà la sua carriera da cantante è iniziata con il trasferimento a Los Angeles a soli 18 anni, dopo la fine del liceo. Qui ha sperimento e studiato musica, ma in Italia ha debuttato nel 2020, grazie a collaborazioni con artisti come Gué Pequeno. Nel 2023 ha pubblicato il primo album: Radio Gotham.

Rose è sposata con il produttore discografico Sixpm. Le nozze si sono celebrate a Brooklyn il 23 maggio 2022.