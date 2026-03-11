Rose Villain è incinta, aspetta un bebè con Andrea Ferrara: spoilerati sesso e nome (particolarissimo)

Rose Villain è incinta. La gravidanza è stata annunciata dalla stessa cantante milanese 36enne, attraverso un video pubblicato su Instagram. L’artista e il marito Andrea Ferrara, produttore discografico noto con il nome d’arte Sixpm, diventeranno quindi genitori per la prima volta. Villain ha unito l’utile al dilettevole nel rendere nota la lieta notizia: infatti il filmato in questione è stato pubblicato sulle note del suo nuovo singolo “Tuttaluce”. Nelle immagini della clip, Rose appare con il pancione accanto al compagno. E in sequenza sono mostrate tutte le fasi della dolce attesa e i momenti di felicità trascorsi dai due futuri genitori dopo aver scoperto di aspettare un bebè.

Rose Villain e Andrea Ferrara aspettano un bebè: spoiler sul nome

“Ucciderò tutti i mostri per te”, intona Villain in un passaggio del brano “Tuttaluce”, canzone dedicata alla creatura che porta in grembo. Sarà un maschietto o una femminuccia? E come si chiamerà? Su tali punti Rose e Andrea non hanno detto una parola. L’esperto di gossip Alessandro Rosica ha però spoilerato in una storia Instagram sia il presunto sesso del neonato sia il presunto nome, affermando che la coppia appenderà sul portone di casa un fiocco azzurro e che il piccolo sarà chiamato con un nome alquanto particolare, ossia Francis Knight. Per il momento l’indiscrezione non è stata né confermata né smentita dalla cantante e dal marito.

Chi sono Rose Villain e Sixpm

Rose Villain, al secolo Rosa Luini, è figlia del patron di Tucano. Ha sposato Sixpm nel 2022. Le loro vite sono unite anche sul fronte professionale: lui è il produttore della moglie. La scintilla è scoccata a New York, città in cui hanno mosso assieme i primi passi delle loro carriere. Da tempo vivono a Milano, dove gestiscono e amministrano la Good Vibration Srl, la società legata alla loro attività musicale.

“Per noi è fondamentale fare esperienze separatamente così, quando ci ritroviamo, ci consigliamo reciprocamente un film, una canzone e così via. Il segreto è arricchirci individualmente per poi arricchire il progetto comune“, aveva spiegato Sixpm, nel corso di un’intervista rilasciata a Vanity Fair nel parlare della sua relazione con Villain.

Lei aveva definito il rapporto con il marito “meraviglioso” e profondo, rivelando che da ambo le parti c’è molta condivisione, sia per quanto riguarda le gioie sia per quanto riguarda i dolori. L’artista aggiunse anche che Ferrara, in studio, è molto esigente. “Lui in studio è molto duro con me, ma anche io: finché non diamo il massimo ci martelliamo tantissimo. Quando usciamo dallo studio lo vorrei strozzare. Io gli tengo il muso, lui dice: “È lavoro””, aveva dichiarato Villain.