Rose Dewitt Bukater e Jack Dawson, personaggi Titanic veri e inventati

Rose Dewitt Bukater, Jack Dawson e gli altri personaggi del film Titanic: quelli realmente esistiti e quelli inventati

Il film Titanic di James Cameron (1997) fu un successo senza precedenti. Al botteghino sbancò, continuando poi a essere visto in tv, in dvd e in streaming negli anni successivi. Tutt’oggi la celebre pellicola, ogni volta che viene trasmessa sul piccolo schermo, alimenta interesse e curiosità. In particolare sono molti i telespettatori che si chiedono quali dei personaggi finiti nel lavoro di Cameron siano realmente esistiti e quali no. Andiamo a scoprirlo.

Titanic, i personaggi inventati

Kate Winslet è Rose DeWitt Bukater. Inizialmente per il ruolo si pensò anche a Gwyneth Paltrow, Claire Danes e Gabrielle Anwar. La spuntò la Winslet. E Rose? Davvero si imbarcò sul Titanic nel 1912? No, il personaggio fa parte del mondo fittizio. Nel film la storia, in certi tratti, è narrata dalla Rose centenaria e superstite all’inabissamento del transatlantico. A vestire i panni della ‘Rose anziana’ è Gloria Stuart. Anch’essa, naturalmente, è un personaggio inventato.

Jack Dawson e lo scambio di persona con Joseph Dawson

Anche Jack Dawson, interpretato da Leonardo DiCaprio, è un personaggio esistito solo al cinema. Tuttavia, in molti, dopo l’uscita della pellicola pensarono che un Jack Dawson si fosse realmente imbarcato sul Titanic. Motivo? Presso il Fairview Cemetery di Halifax c’è un cimitero in cui sono sepolte molte delle vittime della tragedia marina. La lapide di una di queste riporta il nome J. Dawson. Tuttavia tale sepoltura fa riferimento a Joseph Dawson, un fuochista del Titanic morto in seguito al naufragio. Jack Dawson non è quindi mai esistito. Altri personaggi fittizi del film sono Caledon Nathan “Cal” Hockley (Billy Zane), Ruth DeWitt Bukater (Frances Fisher), Fabrizio De Rossi (Danny Nucci), Thomas “Tommy” Ryan (Jason Barry), Spicer Lovejoy (David Warner).

Titanic i personaggi del film realmente esistiti

Margaret Brown (Kathy Bates), detta “Molly”, è esistita. Il regista Cameron, per questioni narrative, ha deciso di non rappresentare nel film le sue reali azioni. Molly è divenuta celebre come ‘l’inaffondabile Molly Brown’, in quanto, aiutata da altre donne, prese il comando della sesta lancia di salvataggio. Altra persona non ‘finta’ è il comandante Edward John Smith (Bernard Hill). A oggi restano parecchie ombre sul modo in cui morì. Anche Joseph Bruce Ismay (Jonathan Hyde) era davvero a bordo del Titanic anche se non si sa se sia stato davvero coinvolto nella dinamica che portò al naufragio.

Altri personaggi realmente presenti sul Titanic: il primo ufficiale William McMaster Murdoch

Anche il primo ufficiale William McMaster Murdoch (Ewan Stewart) è realmente esistito. La sua morte nel film, tramite suicidio, è stata parecchio criticata dai suoi parenti. La produzione di Titanic ha quindi pubblicamente chiesto scusa alla famiglia. Inoltre ha elargito una donazione di 5000 dollari alla Dalbeattie High School per sostenere il William Murdoch Memorial Prize. Anche il regista James Cameron è intervenuto in prima persona, scusandosi nei commenti audio presenti sul DVD del film, nonostante abbia rimarcato che, secondo alcune testimonianze, degli ufficiali spararono sulla folla.

Il direttore di macchina Joseph G. Bell

Il direttore di macchina Joseph G. Bell (Terry Forrestal), anche nella realtà, è stato ritenuto, con i suoi colleghi, un eroe. Lui e il suo reparto rimasero in sala macchine fino all’ultimo per non fare spegnere i gruppi elettrogeni e offrendo al Titanic la possibilità di usare il telegrafo e di rimanere illuminato il più possibile. Senza la loro generosità l’elettricità sarebbe scomparsa ben prima a bordo, causando ulteriore panico e, con ogni probabilità, più morti.

Tutti gli altri personaggi esistiti presenti nel film

Victor Garber è Thomas Andrews

Mark Lindsay Chapman è Henry Tingle Wilde, il comandante in seconda

Jonathan Phillips è il secondo ufficiale Charles Lightoller.

Kevin De La Noy è il terzo ufficiale Herbert Pitman.

Simon Crane è il quarto ufficiale Joseph Boxhall. Viene mostrato in poche scene del film.

Ioan Gruffudd è il quinto ufficiale Harold Lowe.

Edward Fletcher è il sesto ufficiale James Paul Moody.

Eric Braeden è il colonnello John Jacob Astor IV.

Bernard Fox è il colonnello Archibald Gracie IV.

Michael Ensign è Benjamin Guggenheim.

Martin Jarvis è il Sir Cosmo Duff-Gordon.

Rosalind Ayres è Lady Duff Gordon.

Rochelle Rose è Noël Leslie.

Scott G. Anderson è Frederick Fleet.

Martin East è Reginald Lee.

Jonathan Evans-Jones è Wallace Hartley.

Richard Ashton è il carpentiere John Hutchinson

Craig Kelly è il marconista Harold Bride.

Gregory Cooke è il marconista Jack Phillips.

Richard Graham è il secondo timoniere George Rowe.

Paul Brightwell è il timoniere Robert Hichens.

Derek Lea è il capo fuochista Frederick Barrett.

Lew Palter e Elsa Raven sono Isidor Straus e Ida Straus.

Liam Tuohy è il capo cambusiere Charles Joughin.

James Lancaster è il padre Thomas Byles.