Rosamunde Pilcher è morta: addio alla scrittrice dei romanzi di Canale 5

Addio a Rosamunde Pilcher: la scrittrice è scomparsa all’età di 94 anni

Scomparsa Rosamunde Pilcher, la famosa autrice di romanzi sentimentali che vediamo spesso in onda nei pomeriggi di Canale 5. La scrittrice aveva 94 anni e si è spenta a Dundee, in Scozia. La notizia sta facendo il giro del Web in queste ore, seminando non poca tristezza tra gli appassionati del genere. La Pilcher, infatti, viene considerata una delle ultime regine del romanzo rosa, per cui la sua scomparsa segna decisamente la storia dei romanzi sentimentali. Di certo i suoi romanzi rimarranno in eredità a tutti gli appassionati del genere e alla narrativa. Così come le sue storie, ambientate nelle isole britanniche, continueranno sicuramente a tenere compagnia il pubblico di Canale 5.

Rosamunde Pilcher scomparsa: l’annuncio del figlio Robin

A dare notizia della morte di Rosamunde Pilcher è stato suo figlio Robin. Queste le sue dichiarazioni a The Guardian: “Era in ottima forma fino a Natale, poi ha sofferto di una bronchite all’inizio del nuovo anno, ma ci si aspettava sempre che si riprendesse come prima. Tuttavia, ha avuto un ictus nella notte di domenica scorsa e non ha mai ripreso conoscenza”. Il giorno della scomparsa della scrittrice non corrisponde dunque al giorno in cui ne siamo venuti a conoscenza. Come riportato anche sul Web, la data pare sia quella di ieri, 6 febbraio 2019. Rosamunde Pilcher era nata il 22 settembre 1924 a Lelant, nel Regno Unito.

Rosamunde Pilcher, i film televisivi tratti dai suoi romanzi

Nei suoi romanzi sono state spesso protagoniste le famiglie, con le loro bugie e le case piene di segreti da scoprire. Le trame avvincenti vengono sempre accompagnati da scenari incantevoli e questo si nota molto anche nei film tratti dai romanzi di Rosamunde Pilcher. Tra i suoi più grandi successi troviamo I cercatori di conchiglie. “Si è spenta serenamente, amata dalla sua grande famiglia e da milioni di lettori”, ha aggiunto ancora il figlio annunciando la scomparsa della scrittrice.