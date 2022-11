Rosalinda Cannavò, haters indegni: “Mettiti a dieta!”. La replica

Rosalinda Cannavò ha deciso di applicare una linea molto dura nei confronti dei suoi haters che quotidianamente le scrivono in privato su Instagram e pubblicamente nei commenti. Nelle scorse ore, l’attrice e ex gieffina ha pubblicato gli screen delle parole che ogni giorno gli utenti più antipatici e irrispettosi le scrivono: a volte si tratta di affermazioni molto gravi e lesive della rispettabilità dell’attuale fidanzata di Andrea Zenga.

Alcuni si sono permessi di inviare a Rosalinda Cannavò dei veri e propri attacchi personali. Altri invece hanno fatto i “passivo-aggressivi”, celando dietro alle loro buoni intenzioni ipocrite l’astio e l’invidia che provano verso di lei. “Buonasera con consigli non richiesti” ha scritto Rosalinda sulle Stories, prima di iniziare con la solita carrellata di veleni a lei dedicati.

Uno dei tanti consigli ricevuti da un utente frustrato era quello di proseguire con gli studi. “Ora che finisci Tale e quale devi assolutamente prenderti una laurea” ha scritto qualcuno, mentre altri hanno deciso di invitare Rosalinda a cambiare pettinatura e outfit per le sue performance in trasmissione (“Tutte le donne di Tale e quale show mettono in mostra i loro capelli lisci, ricci, tu tirati legati stempiati da maschio come mai? Con scarpe, tacchi, tu scarponi da montagna come mai?” questo il contenuto dell’assurdo messaggio).

Non sono poi mancati, come sempre, i classici commenti sessisti e misogini, oltre ovviamente all’immancabile bodyshaming. In uno degli screen condivisi da Rosalinda Cannavò si legge “Più dieta durante la settimana se ti devi vestire di bianco” o ancora “Non vestirti di fucsia, ti fa grassa in tv con quei tacchi, sembri una che va a b*ttere”.

Tutte parole vergognose, alle quali però questa volta Adua Del Vesco si è sentita in dovere di rispondere a tono. Dopo aver raccolto i commenti più spaventosi, l’attrice ha quindi scritto:

“Ma quanto mi fate ridere con il vostro pseudo bullismo. Ho riso molto quindi grazie davvero. Prima però voglio dire una cosa a chi scrive certe cose. Secondo me, mio modestissimo parere, non avrete molto dalla vita proprio perché volete continuare a scrivere quella degli altri. Per fortuna e grazie a tanto impegno sono una ragazza che si sta togliendo tante soddisfazioni. Adesso lo do io un consiglio a voi: fate lo stesso, vivete la vostra vita.”

Rosalinda Cannavò risponde alle critiche al suo libro

Proprio pochi giorni fa l’attrice aveva avuto la possibilità di replicare ad altre dure critiche che le erano piombate addosso. Questa volta, il web si era reso particolarmente acido rispetto al suo primo romanzo, Il Riflesso di me. Alcune delle recensioni più dure alla sua opera, infatti, sono arrivate a causa dalle frasi che Rosalinda Cannavò ha dedicato al fidanzato Zenga e che, secondo alcuni, erano fuori luogo rispetto al tema trattato (ovvero i disturbi dell’alimentazione). A proposito, l’ex gieffina aveva commentato:

“È sminuente che il mio libro, il cui tema principale sono i DCA sia ridotto alla parentesi dedicata al mio ragazzo. Oppure criticato perché Gabriele Parpiglia mi ha creduto e ascoltato la mia storia, aiutandomi a realizzare questo progetto.”

A dire la verità, i commenti critici al libro di Rosalinda Cannavò su Amazon si contano davvero sulle dita di una mano. Mica si aspettava che la sua opera prima avrebbe ricevuto soltanto elogi?