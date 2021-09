Rosalinda Cannavò diventa conduttrice e parlerà di GF Vip: ecco dove

Rosalinda Cannavò è la conduttrice di Casa Chi, il programma social che accompagna il Grande Fratello Vip. Se fino a marzo scorso in quel programma si parlava di lei, adesso sarà Rosalinda a guidare la conversazione. Casa Chi va in onda sul profilo Instagram di Chi Magazine, la rivista diretta da Alfonso Signorini, ed è fonte di diversi scoop e chicche di gossip. Tutto merito dei giornalisti di Signorini, che partecipano al programma in modo attivo. E poi non mancano gli ospiti! Insomma, Rosalinda è giustamente molto emozionata per questo nuovo progetto. L’annuncio della conduzione è arrivato poco fa.

In realtà già nei giorni scorsi Gabriele Parpiglia ha scritto un messaggio dedicato alla Cannavò che lasciava intuire qualcosa. Il giornalista si diceva felice per ciò che sarebbe successo a Rosalinda e che merita tanto, lei ha condiviso il messaggio tra le sue storie. I fan attendevano con ansia l’annuncio, ma era nell’aria una collaborazione con Chi. E così poco fa, Rosalinda ha annunciato sul suo profilo di avere una bellissima novità da comunicare. Ha invitato chi voleva saperne di più ad andare sul profilo di Chi Magazine, dove poi è apparso il suo video.

Rosalinda è felicissima, non vede l’ora di condividere con i suoi fan questa bellissima esperienza. L’appuntamento è per la prossima settimana, anche se lei non lo ha specificato. Il programma social dovrebbe partire insieme al Grande Fratello Vip, che riaprirà la porta rossa lunedì sera ai nuovi concorrenti. Proprio loro saranno i protagonisti dei gossip e delle chiacchierate di Casa Chi. Oltre alla conduttrice Rosalinda Cannavò, nelle puntati ci saranno anche i giornalisti Azzurra Della Penna, Valerio Palmieri e Gabriele Parpiglia.

In ogni puntata ci saranno anche degli ospiti speciali che risponderanno alle domande dei giornalisti. Oltre alle interviste però ci sarà largo spazio per i retroscena del GF Vip 6 e per tanti gossip! Dunque Rosalinda Cannavò condurrà Casa Chi e tornerà a parlare del reality show a cui sente di dover dire grazie per diversi motivi. Per esempio è entrata come Adua Del Vesco ed è riuscita finalmente a riappropriarsi della sua identità, e poi ha trovato l’amore!