Rosa Perrotta ricorda la nascita del figlio: “Eravamo tutti in ansia”

Rosa Perrotta racconta il momento del parto

È passato già un mese dalla nascita del piccolo Domenico, il figlio di Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione. Il primogenito della coppia nata a Uomini e Donne si è fatto attendere parecchio, tanto che la gravidanza dell’ex tronista si è protratta più del solito. In un’intervista concessa al settimanale Nuovo, la 30enne ha spiegato cosa è successo e perché il parto è avvenuto con un certo ritardo. In più la Perrotta ha annunciato che presto allargherà la sua famiglia: dopo Dodo la modella e web influencer vuole avere un altro figlio dal compagno avvocato, che sposerà nei prossimi mesi a Gaeta, città cara ad entrambi. In realtà il matrimonio era stato fissato per lo scorso giugno ma la gravidanza inattesa ha completamente stravolto i piani.

Uomini e Donne: Rosa Perrotta ha avuto un taglio cesareo

“Eravamo tutti in ansia per il fatto che il bambino non nascesse. Sono andata in clinica a fare un controllo e i medici hanno detto che dovevo essere monitorata. Alla quarantunesima settimana mi hanno praticato il taglio cesareo perché il liquido amniotico cominciava a diminuire e il bimbo era già grande. Questa operazione non era prevista, però è stata eseguita per non mettere a rischio la salute di mio figlio”, ha spiegato Rosa Perrotta. L’ex tronista di Uomini e Donne ha inoltre confidato: “Io e Pietro abbiamo già cominciato a parlare di un secondo figlio da quando è nato Domenico. Il tempo di riprendermi e ne faremo sicuramente un altro”.

Quanti chili ha preso Rosa durante la gravidanza

Nei nove mesi della dolce attesa Rosa Perrotta è ingrassata ben 13 chili ma grazie all’allattamento al seno li ha smaltiti quasi tutti. Inoltre la campana ha subito ripreso a lavorare dopo il parto: complice una buona organizzazione la giovane riesce a gestire senza problemi i suoi impegni sui social network.