Attimi di paura per Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione. Il loro primogenito, Domenico Ethan, è stato male dopo una vacanza in Sicilia. Il bambino – che oggi ha 2 anni – è stato portato d’urgenza al pronto soccorso a causa della febbre alta e una puntura di cortisone ha lasciato degli strascichi importanti che hanno terrorizzato i suoi genitori.

Grande spavento per la coppia nata a Uomini e Donne, che è in attesa del secondo figlio che si chiamerà Mario Achille e che nascerà entro la fine dell’anno. In una breve intervista concessa al settimanale Nuovo Pietro Tartaglione ha tranquillizzato tutti sulle condizioni di salute del bambino dopo che Rosa Perrotta ha raccontato la vicenda su Instagram:

“Ci siamo presi uno brutto spavento, mio figlio aveva la febbre molto alta. Siamo corsi in ospedale, dove gli hanno fatto una puntura di cortisone contro la febbre. Ma lui ne ha pagato le conseguenze nei giorni successivi, perché era isterico. Ha impiegato parecchio tempo per smaltire la medicina ma ora sta meglio”

Dunque sospiro di sollievo per Rosa e Pietro, che stanno preparando il piccolo Domenico Ethan all’arrivo del fratellino. Per evitare gelosie tipiche di questa età la Perrotta e Tartaglione invitano di continuo il bambino ad accarezzare la pancia della mamma. Un modo per avvicinare gradualmente Ethan alla new entry.

Passione alle stelle tra Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione

Pietro Tartaglione ha inoltre confidato alla rivista diretta da Riccardo Signoretti che la seconda gravidanza non ha intaccato la passione con Rosa Perrotta. Anzi, l’intesa tra i due sotto le lenzuola è cresciuta ancora di più nonostante il pancione che cresce. Una situazione ben diversa dalla prima gravidanza dove, anche per via dell’inesperienza, c’era maggiore preoccupazione, ansia e timore.

Il matrimonio di Rosa e Pietro di Uomini e Donne è stato rinviato

Ad oggi Pietro Tartaglione e Rosa Perrotta non sono ancora marito e moglie. I due dovevano convolare a nozze nel 2019 dopo la romantica proposta all’Isola dei Famosi. L’arrivo del piccolo Domenico Ethan ha però stravolto tutti i piani.

Nell’autunno 2020 Rosa e Pietro – che si sono conosciuti e innamorati a Uomini e Donne nel 2017 – hanno vissuto una profonda crisi che li ha portati a riflettere sul loro rapporto. Un periodo negativo che ha però rafforzato la loro relazione e che li ha spinti ad allargare la famiglia con un secondo bambino.