Rosa Perrotta infortunata: come sta l’ex corteggiatrice

Rosa Perrotta si è infortunata. Il volto noto di Uomini e donne ha condiviso il suo stato di salute sui social, facendo preoccupare molto i follower che si sono subito allarmati e hanno chiesto informazioni su cosa le fosse successo. L’ex corteggiatrice non ha perso occasione per aggiornare i fan, spiegando nel dettaglio quanto accaduto.

Cosa è successo a Rosa Perrotta

Qualche giorno fa, Rosa Perrotta si è fatta male. L’ex corteggiatrice ha spiegato che tutto è accaduto nell’arco di tre ore. La giovane mamma era uscita in motorino insieme a Pietro e si è bruciata con la marmitta. A differenza di quanto fatto in passato, non ha coperto la ferita, ma nelle ultime ore la bolla d’acqua che si era formata è scoppiata.

Come sta adesso

L’apertura della bolla d’acqua ha peggiorato la situazione e adesso Rosa Perrotta ha rivelato di stare peggio di prima. Da ora in poi, fino a quando non sarà guarita, dovrà medicare la ferita ogni giorno e coprirla quando esce, per evitare infezioni di qualsiasi tipo.

Il successo di Perrotta: da Uomini e donne a oggi

Rosa Perrotta si è fatta conoscere dal pubblico italiano grazie alla sua partecipazione a Uomini e donne, dove si è fatta notare per la sua bellezza, carisma e eleganza. Ha lasciato il segno fin dal primo giorno, affermandosi nella trasmissione di Maria De Filippi per la sua determinazione. Ha iniziato il suo percorso da corteggiatrice per poi passare dall’altra parte e sedere sul trono, ruolo che l’ha resa un personaggio famoso.

A far sognare i fan è stata soprattutto la storia d’amore con Pietro Tartaglione, il corteggiatore diventato il suo compagno di vita. I due si sono frequentati per poi fidanzarsi e formare una famiglia. La coppia ha avuto due figli senza, però, rinunciare ai propri spazi professionali e personali. Senza dubbio Rosa e Pietro sono due genitori moderni, intraprendenti e capaci di restare al passo con i tempi.

L’esperienza televisiva è stata per Rosa il trampolino di lancio nel mondo della moda e social media. Oggi, infatti, è un’influencer di successo e collabora con vari brand nel settore fashion e beauty. Dopo Uomini e donne, ha partecipato anche ad altri reality come L’Isola dei Famosi e anche in quel contesto ha saputo distinguersi per la sua autenticità e resilienza.

Nel corso degli anni, Rosa Perrotta ha conquistato la stima e l’affetto di tanti fan e follower che non perdono occasione di seguirla sui social dove vanta di quasi due milioni di seguaci che la supportano e sostengono in ogni situazione.