Rosa Perrotta in Rai parla di UeD e guadagni: pioggia di critiche

Rosa Perrotta, ex tronista e influencer, è stata recentemente ospite a Generazione Z su Rai 2, dove ha raccontato come è cambiata la sua vita una volta presa la decisione di partecipare a Uomini e Donne. Oltre all’esperienza con il dating show di Maria De Filippi, Perrotta ha raccontato alcuni dettagli del suo lavoro da influencer, arrivando anche a svelarne i guadagni.

La partecipazione a Uomini e Donne

Rosa Perrotta ha raccontato dei retroscena sulla scelta di partecipare a Uomini e Donne, svelando come non sia stata frutto di una candidatura, ma di un evento improvviso. L’influencer ha rivelato: “Mi arrivò una telefonata nella quale mi hanno detto che Maria De Filippi voleva conoscermi. Io ovviamente ero sconvolta da questa notizia ma felicissima. Così decisi di fare questo colloquio, anche se ero presa da altre cose, ma non potevo perdere l’opportunità“. Poco tempo dopo arrivò l’esito: “Dopo una settimana mi chiamarono per dirmi che ero stata presa“.

L’amore con Pietro Tartaglione

Rosa ha definito il suo percorso a Uomini e Donne come sorprendente e meraviglioso. Con il dating show, oltre al successo, l’influencer ha visto sbocciare l’amore con Pietro Tartaglione, suo attuale compagno. Proprio su Tartaglione, Rosa ha rivelato come la love story tra i due stesse nascendo ancor prima del dating show. Pietro, infatti, la corteggiava sui social da almeno un anno: “Mi scriveva su Instagram, ma io non lo calcolavo, non ero in cerca di una relazione né dell’amore della mia vita, ero presa da altro“. Infatti, Rosa ha rivelato come nel periodo in cui aveva deciso di prendere parte a Uomini e Donne non stesse, in realtà, cercando l’amore. Con Pietro, però, qualcosa è cambiato: “Me la tiravo un pochino, poi vedendolo lì mi sono perdutamente innamorata“.

I guadagni da influencer

Nel parlare del suo successo da influencer, Rosa ha spiegato che questo, probabilmente, è dovuto al suo raccontarsi senza fingere, condividendo in modo naturale ogni momento della sua vita, positivo o negativo che sia. Spazio anche ai guadagni relativi a questo suo lavoro: “I compensi sono alti, fino a 4mila euro a post, ma ci sono cattiverie che devo subire. E quello che fa più male sono i commenti sui miei figli“. Perrotta ha quindi concluso: “Gli haters possono fare male, specialmente quelli che toccano i bambini“.

Le critiche dopo l’intervista

Un estratto dell’ospitata di Rosa Perrotta a Generazione Z è stato pubblicato sui social, tramite il profilo Instagram di Rai 2. I commenti dell’utenza, tuttavia, non sono stati granché positivi. “Ma chi é questa ragazza per essere intervistata? Mah..” si è domandata un’utente. “Questa ospitata davvero non credo l’abbia voluta tu. Grande caduta di stile” è stato un altro parere. “Io questi frutti non li conosco” si legge. Nel complesso, diversi utenti nei commenti sotto la clip si sono domandati chi fosse l’ospite in questione, mentre altre critiche sono rivolte, più in generale, alla Rai.

Ad inizio settembre, inoltre, Rosa Perrotta si era resa protagonista all’80esima edizione del Festival del Cinema di Venezia, dove aveva sfoggiato uno splendido abito sul Red Carpet. Da un lato erano arrivati tanti complimenti da parte dell’utenza per la scelta del vestito, mentre qualcuno aveva sollevato perplessità nel vedere un’influencer in uno spazio generalmente riservato agli attori.