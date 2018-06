Rosa Perrotta pubblica una foto ‘rotonda’ in bikini e mette tutti d’accordo. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi risponde: “Io una di voi, normopeso”

Rosa Perrotta e lo scatto social in bikini che mette tutti d’accordo. Strano di questi tempi visto che sul web i complimenti e i buoni propositi spesso sono fagocitati da polemiche, liti da tastiera e sgarri verbali poco eleganti. E invece stavolta l’ex tronista di Uomini e Donne, nonché ex naufraga dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi, è riuscita nell’impresa di postare uno scatto in costume senza prendersi una valanga di ‘volgare’ o ‘scostumata’; anzi ha strappato complimenti, soprattutto per quelle forme e per quei bei chiletti che sono stati presi come esempio da sfoggiare contro modelli di corpo troppo esili, che a volte stimolano una pericolosa inclinazione a volersi troppo magre.

L’ex tronista: “Donne, ho letto i vostri commenti. Sono molto felice che diciate questa cosa perché non siamo sole”

“Finalmente una donna normopeso”, “Questo si che è un fisico, altro che pelle e ossa”, “Una donna non anoressica che ci fa sentire normal”, “Vera mediterranea, finalmente un buon esempio”, “Una ragazza con un fisico bello, femminile e normaleeeeeee”. Sono solo alcuni dei commenti che hanno apprezzato lo scatto della Perrotta che a sua volta, attraverso una Stories su Instagram, ha replicato: “Donne, ho letto i vostri commenti sotto la mia foto in cui dite ‘finalmente una donna normopeso, non anoressica che ci fa sentire normali’. Sono molto felice che diciate questa cosa perché non siamo sole”. Inoltre durante la Story la fidanzata di Pietro Tartaglione ha fatto campeggiare la scritta: “Io una di voi. Voi tante di me”.

Pietro Tartaglione: Rosa lancia schietti ammonimenti alle fan del fidanzato

Rosa è sempre più in love con il suo Pietro Tartaglione tanto che i due hanno già cominciato a organizzare le nozze. Inoltre la Perrotta nei giorni scorsi ha voluto mettere in chiaro un paio di questioni rivolgendosi in particolare ad alcune ‘accanite’ fan del suo fidanzato. In poche parole l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha detto schiettamente a tali spasimanti di stare lontane dal suo compagno. E lo ha fatto usando una metafora molto ficcante: ‘Caprette…’