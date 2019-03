Rosa Perrotta scrive a Barbara d’Urso: emozioni dopo Domenica Live

Rosa Perrotta scrive a Barbara d’Urso dopo Domenica Live: il commento post puntata

Ieri è stata sicuramente una giornata intensa e ricca di emozioni per Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione. I due ex protagonisti di Uomini e Donne, dopo aver annuncio a Domenica Live che sarebbero presto diventati genitori, sono ritornati dalla d’Urso ieri per annunciare il sesso del bambino. Rosa aspetta un maschietto, si chiamerà Domenico, come il padre di Pietro. Quest’ultimo ha scoperto in diretta TV che sarebbe diventato padre di un bel bimbo, con una sorpresa organizzata apposta dalla fidanzata con la complicità di Barbara. Per ringraziare la conduttrice di tutto questo, allora, l’ex tronista ha scelto i social. “L’emozioni di oggi è stata indescrivibile” ha scritto Rosa Perrotta sotto una delle ultime foto pubblicate dalla d’Urso.

L’immagine in questione ritraeva, felici e sorridenti, i futuri genitori insieme a Barbara d’Urso. “Io, Domenico e, soprattutto Pietro di abbracciamo forte” ha poi aggiunto la Perrotta nel suo messaggio. Il fidanzato, d’altronde, non ha mai nascosto che il suo sogno sarebbe stato quello di diventare di un maschietto. Ieri, a Domenica Live, Tartaglione ha scoperto che questo accadrà e, ovviamente, non è stato più nella pelle una volta appresa la notizia. Lui e Rosa sono felici e innamorati più che mai e questo bambino, ad oggi, non fa altro che coronare il loro sogno d’amore.

Uomini e Donne, Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione lasciano Casera: dopo la nascita di Domenico i due si trasferiranno a Milano

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione hanno deciso di lasciare Caserta (la città dove vivono adesso) dopo la nascita di Domenico. Il motivo di questa loro decisione? “Andremo a Milano, il posto migliore per crescere un figlio” ha spiegato l’ex tronista di Uomini e Donne in un’intervista rilasciata al settimanale Oggi. Grandi cambiamenti e novità dunque accompagneranno la vita della coppia nei prossimi mesi.